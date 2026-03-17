TSMF kayyum olarak yönetiyordu: O baklavacı satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Satış ilanı Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Bütünlüğün kapsamının ise Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’ye ait ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluştuğu kaydedildi.

Muhammen bedel açıklandı

Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 223 milyon TL olarak açıklandı. İhaleye katılabilmek için sunulmak gereken teminat tutarı ise 22 milyon 300 bin lira oldu. Şartname ücreti ise 100 bin lira olarak belirlendi.

İhale için son teklif verme tarihi belli oldu

İhale için verilecek belgelerin en geç 07 Nisan 2026 saat 16:00’a kadar Satış Komisyonu'na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilmesi gerektiği kaydedildi. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarfların ise değerlendirmeye alınmayacağı ifade edildi.

İhale ne zaman yapılacak?

İhale 8 Nisan 2026 tarihinde saat 11:00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında yapılacağı da duyuruldu.