ARA
DOLAR
44,20
0,05%
DOLAR
EURO
51,18
0,31%
EURO
ALTIN
7183,89
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
MEB takvimi 2026: Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvimle birlikte tarihler netleşti. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Öğrenciler karnelerini ne zaman alacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Ekonomist
[email protected]

2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, öğrenciler ve veliler için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli uzun tatile hazırlık yaparken, okulların kapanış tarihi ve yaz tatilinin başlangıcı da gündemdeki yerini koruyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvimle birlikte okulların kapanış zamanı netleşti. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? karneler hangi tarihte verilecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

1 Okullar ne zaman kapanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okulların 16 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte kapanacak.

2. ara tatil başladı mı? Okullar ne zaman açılacak?

Okulların ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Tatil, 20 Mart 2026 Cuma günü ise sona erecek.

İkinci dönem 23 Mart 2026 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

2. ara tatil ve Ramazan Bayramı aynı döneme mi denk geliyor?

2026 yılında ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı bazı günlerde çakışıyor. Bayramın arife günü 19 Mart’a denk gelirken, bayramın ilk üç günü 20-22 Mart tarihleri arasında olacak. Bu nedenle ara tatilin son günü bayramın ilk gününe denk gelecek.

 

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu mu?

MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi henüz paylaşmadı. Yeni takvimin ilerleyen aylarda kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL