  • Tehlikeli mesleklerde yeni dönem: Belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak

Tehlikeli mesleklerde yeni dönem: Belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki yeterlilik belgesi şartı getirdi. Düzenleme kapsamında, belirlenen mesleklerde belgesi bulunmayanların 12 ayın ardından çalışmasına izin verilmeyecek.

Ticaret Bakanlığı'nın "Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamak amacıyla hazırlandığı da belirtildi.

Söz konusu düzenlemeyle, belirlenen mesleklerde belgesi olmayanlar 12 ayın ardından çalıştırılmayacak.

Mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu oldu

Tebliğ kapsamında, standardı belirlenen ve listede bulunan mesleklerde çalışanların mesleki yeterlilik belgesi alması zorunlu hale getirildi. Bugünden itibaren başlayan 12 aylık geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından belgesi olmayan çalışanların çalışmasına izin verilmeyecek.

Kimler muaf olacak?

Mesleki ve teknik eğitim sunan okul ve bölümlerden mezun olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programları tamamlayıp kurs bitirme belgesi alan kişiler, belgelerinde yer alan alanlarda çalışmaları halinde bu düzenlemeden muaf sayılacak.

Toplam 40 tehlikeli ve çok tehlikeli mesleği içeriyor

Düzenleme kapsamında elektrikli araç bakım ve onarımı, klima sistemi montajı, ekskavatör operatörlüğü, elektrikli araç montajı, hibrit araç bakımı, fotovoltaik güç sistemleri kurulumu, rüzgar enerji sistemleri personeli ve mobil vinç operatörlüğü gibi toplam 40 tehlikeli ve çok tehlikeli meslek yer alıyor.

