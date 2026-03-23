Kira artış oranı Nisan ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK kira artış oranında

Nisan 2026'da kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri kiracıları ile mülk sahipleri için gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi. Peki Kira artış oranı Nisan ne zaman açıklanacak?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Kira artış oranı Nisan ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK kira artış oranında

Mart ayı enflasyon verileri ve dolayısıyla Nisan 2026 kira artış oranları için geri sayım hızlandı. Mevcut verilere ve piyasa beklentilerine göre, Nisan ayında kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşları şu tablo bekliyor:  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon rakamlarını 3 Nisan Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak. Bu duyuruyla birlikte:

Mart ayı aylık ve yıllık enflasyon oranları,

Nisan ayı kira zam tavanını belirleyen "12 Aylık TÜFE Ortalaması" kesinleşmiş olacak. 

Mevcut Durum ve Mart Ayı Karnesi

Şu an yürürlükte olan (Mart ayında sözleşme yenileyenler için geçerli) oranlar şöyledir:

Mart 2026 Kira Artış Tavanı: %33,39 (Şubat verisiyle belirlendi)

Önceki Ay (Şubat 2026): %33,98

Yıl Başı (Ocak 2026): %34,88

Görüldüğü üzere 12 aylık ortalamalarda son aylarda sınırlı da olsa aşağı yönlü bir eğilim gözlenmektedir.

 

 

Nisan 2026 Tahmini ve Beklentiler

Merkez Bankası'nın Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre; katılımcıların Mart ayı enflasyon beklentisi ortalama %2,18 olarak güncellendi. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda:

Nisan ayı kira artış oranının (12 aylık TÜFE ortalaması) yine %33,00 - %33,60 bandında sabit kalması veya çok küçük bir değişim göstermesi bekleniyor.

Yasal Sınır: 2026 yılında konutlarda %25 sınırı uygulanmadığı için, TÜİK'in açıklayacağı bu 12 aylık ortalama hem konut hem de iş yerleri için yasal tavan olacaktır.
