Kira artış oranı Nisan ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK kira artış oranında

Nisan 2026 Tahmini ve Beklentiler

Merkez Bankası'nın Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre; katılımcıların Mart ayı enflasyon beklentisi ortalama %2,18 olarak güncellendi. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda:

Nisan ayı kira artış oranının (12 aylık TÜFE ortalaması) yine %33,00 - %33,60 bandında sabit kalması veya çok küçük bir değişim göstermesi bekleniyor.

Yasal Sınır: 2026 yılında konutlarda %25 sınırı uygulanmadığı için, TÜİK'in açıklayacağı bu 12 aylık ortalama hem konut hem de iş yerleri için yasal tavan olacaktır.