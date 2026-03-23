Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? Mart enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Ramazan Bayramı tatilinin ardından ekonomi gündeminin en önemli maddesi olan enflasyon verileri, hem piyasaların yönünü tayin edecek hem de milyonlarca çalışan ve emeklinin Temmuz ayı zam oranları için üçüncü kritik veriyi oluşturacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Mart 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, ekonomi çevrelerinde enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiğini gösteriyor. Piyasa profesyonellerinin orta ve uzun vadeli öngörüleri netleşmiş durumda.
İşte anketten öne çıkan kritik verilerin analizi:
Enflasyon Beklentilerinde Revizyon
Katılımcıların enflasyon tahminlerinde önceki döneme göre belirgin bir artış gözleniyor:
Cari Yıl Sonu (2026): Beklenti %24,11'den %25,38'e yükseldi. Bu durum, yılın geri kalanı için maliyet baskılarının devam edeceğine dair bir sinyal niteliğinde.
12 Ay Sonrası: Beklenti sınırlı bir artışla %22,17 seviyesine ulaştı.
24 Ay Sonrası: Uzun vadeli tahminler de yükseliş eğilimini koruyarak %17,30 olarak kaydedildi.
Olasılık Tahminleri: En Güçlü Senaryo Ne?
Katılımcıların 12 ay sonrası (Mart 2027) için yaptıkları tahminlerin yoğunlaştığı aralıklar şunlardır:
|Olasılık Oranı
|Tahmin Aralığı
|Not
|%46,77 (Nokta Tahmin)
|%20,00 – %22,99
|En güçlü beklenti bu aralıkta yoğunlaşıyor.
|%33,87 (Nokta Tahmin)
|%23,00 – %25,99
|İkinci en güçlü ihtimal olarak görülüyor.
|%11,29 (Nokta Tahmin)
|%17,00 – %19,99
|Daha iyimser olan azınlık grup.
Gözler 3 Nisan Cuma Gününde
TÜİK, Mart ayı resmi verilerini 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak. Bu veri neden kritik?
Maaş Zamları: Yılın ilk üç ayının (Ocak-Şubat-Mart) enflasyonu netleşeceği için memur ve emekli zam farkı hesaplamalarında yolun yarısı geçilmiş olacak.
Kira Artış Oranı: Nisan ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için yasal tavanı belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması bu veriyle kesinleşecek.
Para Politikası: Merkez Bankası'nın Nisan ayındaki faiz kararı üzerinde bu verilerin doğrudan etkisi olması bekleniyor.