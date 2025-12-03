ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri sabit kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ithalat fiyat endeksi eylülde bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi. Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde ağustosta olduğu gibi yüzde 0,1 artması yönündeydi.

İthalat fiyat endeksi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,3 arttı.

İhracat fiyat endeksi de eylülde aylık bazda değişmedi. Piyasa beklentisi, ihracat fiyat endeksinin de bu dönemde ağustosta olduğu gibi yüzde 0,1 artması yönündeydi.

İhracat fiyat endeksi, eylülde geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 3,8 artış kaydetti.