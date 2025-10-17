ARA
DOLAR
41,95
0,25%
DOLAR
EURO
49,02
0,23%
EURO
GRAM ALTIN
5675,80
-2,47%
GRAM ALTIN
BIST 100
10208,76
-1,56%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) başlattığı yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi.


TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi

Borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için 22 Eylül'de başlatılan kampanyanın başvuruları bugün itibarıyla tamamlandı.

Borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak olanlar da borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde indirimden kısmi olarak faydalanabildi.

Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsadı. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan yararlanamadı.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler bugüne kadar ilgili bankalara başvurdu. Bu tarihten sonraki borç kapatmalar indirim kapsamında değerlendirilmeyecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL