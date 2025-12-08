ARA
Dolar/euro güne nasıl başladı? 8 Aralık 2025

Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euronun güne hangi seviyelerde başladığı araştırılıyor. Peki, 8 Aralık 2025 sabahında döviz kurlarındaki son durum ne? İşte güncel döviz fiyatları...


Dolar/euro güne nasıl başladı? 8 Aralık 2025

Haftanın ilk işlem gününde döviz piyasaları yeniden yatırımcıların odağında. 8 Aralık 2025 sabahına girilirken dolar ve euronun güne hangi seviyelerde başladığı merak edilirken, kurlardaki son görünüm yakından takip ediliyor. Peki, 8 Aralık 2025 sabahında dolar ve euroda günün ilk seyri nasıl?

Güncel döviz fiyatları

Serbest piyasada 42,5610 liradan alınan dolar, 42,5630 liradan satılıyor. 49,6600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,6620 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 42,5150, euronun satış fiyatı ise 49,5840 lira olmuştu.

