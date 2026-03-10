TOKİ para iadesi ne zaman, nasıl alınır? TOKİ para iadesi sorgulama

2026 yılı sosyal konut projeleri kapsamında TOKİ kurasında ismi çıkmayan vatandaşlar için 5.000 TL tutarındaki başvuru bedeli iade süreci bugün itibarıyla tüm hızıyla devam ediyor. Kura çekiliş tarihinin üzerinden 5 iş günü geçen tüm katılımcılar, paralarını herhangi bir kesinti olmaksızın geri alabiliyor.