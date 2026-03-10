ARA
TOKİ para iadesi ne zaman, nasıl alınır? TOKİ para iadesi sorgulama

TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişlerinde ismi hak sahipleri listesinde yer almayan vatandaşlar için 5 bin TL tutarındaki başvuru bedellerinin iade sürecini merak ediyor. Peki TOKİ para iadesi ne zaman, nasıl alınır? TOKİ para iadesi sorgulama

TOKİ para iadesi ne zaman, nasıl alınır? TOKİ para iadesi sorgulama

TOKİ’nin 2026 yılı sosyal konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimlerinde ismi çıkmayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar için 5.000 TL tutarındaki başvuru bedellerinin iade süreci bugün (10 Mart 2026) itibarıyla hız kazandı.

2026 yılı sosyal konut projeleri kapsamında TOKİ kurasında ismi çıkmayan vatandaşlar için 5.000 TL tutarındaki başvuru bedeli iade süreci bugün itibarıyla tüm hızıyla devam ediyor. Kura çekiliş tarihinin üzerinden 5 iş günü geçen tüm katılımcılar, paralarını herhangi bir kesinti olmaksızın geri alabiliyor.

 

İade Alabileceğiniz Kanallar

Banka Şubeleri: Başvuru yaptığınız bankanın (Halkbank, Ziraat Bankası veya Emlak Katılım) herhangi bir şubesine kimliğinizle giderek iade talep edebilirsiniz.

ATM ve Kartsız İşlemler: Banka kartınız olmasa bile "Kartsız İşlemler" menüsündeki "TOKİ İade" sekmesini kullanarak, telefonunuza gelecek SMS onayıyla nakit alım yapabilirsiniz.

Dijital Kanallar: Halkbank gibi bankaların resmi web sitelerinde oluşturduğu "TOKİ Başvuru İade" sayfalarına TCKN ve telefon bilgilerinizi girerek tutarı kendi IBAN'ınıza aktarabilirsiniz.

HALKBANK TOKİ PARA İADE EKRANI

Kritik Uyarılar

IBAN Zorunluluğu: Dijital iade taleplerinde vereceğiniz IBAN numarasının mutlaka başvuru sahibine ait olması gerekir; eş, dost veya akraba hesabına ödeme yapılmaz.

Kesintisiz İade: Yatırılan 5.000 TL'lik tutar, banka komisyonu veya dosya masrafı adı altında hiçbir kesinti yapılmadan tam olarak iade edilir.

Doğru Kaynak: Dolandırıcılık riskine karşı, iade işlemleri için sadece bankaların resmi web sitelerini ve mobil uygulamalarını kullanmaya özen gösterin.
