Bakan Kacır duyurdu: Araştırmacı ve öğrencilere yönelik TÜBİTAK bursu artırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, araştırmacılar ve öğrenciler için verilen TÜBİTAK burslarının artırıldığını açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Kacır, lisans öğrencileri için aylık burs miktarının 6 bin TL'ye, yüksek lisans öğrencileri için burs tutarının 22 bin 500 TL'ye, doktora öğrencileri için için aylık burs miktarının 32 bin 500 TL'ye yükseldiğini duyurdu.

Doktora öğrencileri için ayrıca 11 bin TL'ye kadar performans ödemesi de yapılacak.

Doktora sonrası burs ödemesinin aylık 43 bin 500 TL’ye çıkarıldığı, ayrıca 13 bin 500 TL’ye kadar performans ödemesi yapılacağı belirtildi.