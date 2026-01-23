Para atlet Umut gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti

"Umut ilk zamanlar antrenmanlara ailesinin kucağında gelip giden ve kendi işlerini tek başına yapamayan bir bireydi. Şimdi spor Umut'un yaşam biçimi oldu. Bu anlamda onu hayata kazandırmak adına verdiğim emek ve Umut'un ortaya koyduğu sabır ve emek için minnettarım. Umut başarılı ve azimli bir sporcu. Engelli sporcular bizden daha fazla zorluk derecesiyle mücadele ediyorlar. Umut'un da zorlandığı ve rahatsızlandığı dönemler, bundan dolayı motivasyonunu kaybettiği zamanlar da oldu ama hedeflerinde vazgeçmedi, tekrar spora odaklandı."