TOKİ kura takvimi 2026: İllere göre TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Ödeme Planına Dair Bilmeniz Gereken Önemli Detaylar

Taksit Artış Sistemi: TOKİ sosyal konut projelerinde taksitler sabit değildir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki altı aylık Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak idarece belirlenen oranda artırılır.

Peşinat Ödemesi: Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar, sözleşme imzalama aşamasında konut bedelinin %10'unu peşinat olarak bankaya yatıracaktır.

Taksit Başlangıcı: Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibarıyla başlar. Yani konutunuz teslim edilmeden önce ödemelere başlamış olursunuz.

Hak Sahipliği Kategorileri: Bu fiyatlar; Gençler, Emekliler, Engelliler ve Şehit Yakını/Gazi kategorileri için geçerli olan genel tablodur. Şehit Yakını ve Gaziler için özel faizsiz kredi imkanları veya farklı ödeme kolaylıkları sunulabilmektedir.