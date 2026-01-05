TOKİ kura takvimi 2026: İllere göre TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ’nin 81 ilde yürüttüğü "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında, 2026 yılına girilmesiyle birlikte kura çekimleri hız kazandı. Adıyaman, Şırnak ve Hakkari gibi illerdeki kura sürecinin tamamlanmasının ardından, Ocak ayının ilk haftasıyla birlikte yeni iller için noter huzurundaki çekilişler başladı. TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan edilecek.
1 TOKİ kura takvimi 2026
5 - 11 Ocak 2026 Haftalık Kura Programı
|Tarih
|Kura Çekilecek İller
|5 Ocak Pazartesi (Bugün)
|Siirt ve Van
|6 Ocak Salı
|Mardin ve Ağrı
|7 Ocak Çarşamba
|Batman ve Iğdır
|8 Ocak Perşembe
|Bitlis ve Kars
|9 Ocak Cuma
|Muş ve Ardahan
|10 Ocak Cumartesi
|Antalya ve Bingöl
|11 Ocak Pazar
|Artvin ve Tunceli
10 Ocak Cumartesi günü Antalya'da yapılacak olan kura çekimi, haftanın en önemli ayağını oluşturuyor. Bakan Murat Kurum'un da katılımıyla gerçekleştirilecek bu törenle birlikte turizm şehrindeki binlerce konutun hak sahibi belirlenecek. Antalya gibi başvuru sayısının çok yüksek olduğu illerde kuraların tamamlanması, gözleri bir sonraki aşamada büyükşehirlere çevirecek.
Kura Sonuçları Nasıl Takip Edilir?
Kura çekimleri sabah saat 10:00'da başlamaktadır. İsimlerinizi şu kanallardan anlık kontrol edebilirsiniz:
Canlı Yayın: TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve toki.tv üzerinden tüm çekilişler şeffaf bir şekilde izlenebilir.
e-Devlet: Çekiliş bittikten birkaç saat sonra e-Devlet üzerindeki "Kura Sonucu Sorgulama" ekranına bilgiler düşmektedir.
4 TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir Kuraları Ne Zaman?
Türkiye'nin en çok başvuru alan üç büyükşehri için henüz kesinleşmiş bir gün yok. Ancak TOKİ'nin çalışma prensibine göre, Doğu ve Güneydoğu etapları tamamlandıktan sonra İç Anadolu (Ankara) ve ardından Marmara (İstanbul) etaplarına geçilmesi bekleniyor. Tahminler, Ocak ayının son haftası itibarıyla bu illerin takviminin de netleşeceği yönünde.
TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul için belirlediği bu rakamlar, projenin en çok merak edilen mali detaylarını oluşturuyor. Belirttiğiniz rakamlar, %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade seçeneği üzerine kurgulanmış durumda.
İşte İstanbul özelindeki bu ödeme planının tam dökümü ve dikkat etmeniz gereken kritik noktalar:
İstanbul Sosyal Konut Fiyat ve Ödeme Tablosu
|Konut Tipi (Brüt)
|Satış Fiyatı
|Peşinat (%10)
|Vade (Ay)
|Başlangıç Taksiti
|55 m² 1+1
|1.950.000 TL
|195.000 TL
|240 Ay
|7.313 TL
|65 m² 2+1
|2.450.000 TL
|245.000 TL
|240 Ay
|9.188 TL
|80 m² 2+1
|2.950.000 TL
|295.000 TL
|240 Ay
|11.063 TL
Ödeme Planına Dair Bilmeniz Gereken Önemli Detaylar
Taksit Artış Sistemi: TOKİ sosyal konut projelerinde taksitler sabit değildir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki altı aylık Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak idarece belirlenen oranda artırılır.
Peşinat Ödemesi: Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlar, sözleşme imzalama aşamasında konut bedelinin %10'unu peşinat olarak bankaya yatıracaktır.
Taksit Başlangıcı: Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibarıyla başlar. Yani konutunuz teslim edilmeden önce ödemelere başlamış olursunuz.
Hak Sahipliği Kategorileri: Bu fiyatlar; Gençler, Emekliler, Engelliler ve Şehit Yakını/Gazi kategorileri için geçerli olan genel tablodur. Şehit Yakını ve Gaziler için özel faizsiz kredi imkanları veya farklı ödeme kolaylıkları sunulabilmektedir.
Bakanlık tarafından belirlenen genel takvime göre, 500 bin konutun ilk büyük teslimat dalgası Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Bakan Kurum, ihaleleri hızla tamamlanan ve temelleri erkenden atılan bazı projelerin 2026 yılı içerisinde (muhtemelen yılın ikinci yarısında) tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilebileceğini ifade etti.