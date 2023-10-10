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Turizm amaçlı konut kiralama düzenlemesi Meclis'te

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

10 Ekim 2023 | 14:23
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Turizm amaçlı konut kiralama düzenlemesi Meclis'te

Meclis'e sunulan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.

Ayrıca teklifte, konutların turizm amaçlı kiralanmasında izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar birçok düzenleme bulunuyor.

Milletvekillerince ayrıntıları üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamaların kanun kapsamı dışında olması öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde konutlar turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilecek.

Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasının ardından Kanun'da yer

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