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Türkler rotayı Avrupa'ya kırdı! Türkiye'de yazlık fiyatına Yunanistan’da malikane

Türk vatandaşların yurt dışında gayrimenkul yatırım talebi arttı. Vize için en çok Yunanistan, İngiltere tercih ediliyor. Konut dışında, domates tarlası, şarap bağları ve otel de tercih edilen yatırımlardan. Vesta Global Kurucu Ortağı Armağan, Türkiye’de konut fiyatlarının, Yunanistan’da malikane, İngiltere’de bahçeli bir ev seviyesinde olduğunu ifade etti.

27 Şubat 2024 | 10:27
Son Güncellenme: 27 Şubat 2024 | 10:53
Türkler rotayı Avrupa'ya kırdı! Türkiye'de yazlık fiyatına Yunanistan’da malikane

Kiraya yüzde 25 zam sınırı, dövizle kiranın kaldırılması, Schengen ülkelerine vize sıkıntısı ve deprem korkusunu aşmak isteyen Türk vatandaşları, gayrimenkul yatırımında rotayı Avrupa’ya kırdı. 

Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre yatırım yoluyla dolar ve euro ile kira kazancının yanı sıra, AB ülkelerinde serbest dolaşım, ticaret ve çalışma olanakları Türk yatırımcıları cezbediyor. Konut yatırımlarında Türkler en çok Yunanistan, İngiltere’ye ilgi gösteriyor. Dövizle kira geliri için yapılan yatırımlarda ise İngiltere önde. Onu Dubai ve Miami izliyor.

Türk yatırımcıların yurt dışına ilgisinin arttığını, dünyada da benzer bir eğilim gözlemlendiğini söyleyen Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “Bazı yatırımcılar için gayrimenkul yatırımı, bazıları için oturma izni, vizesiz serbest dolaşım hakkı ve deprem korkusu gibi faktörler önemli olsa da, genel eğilim yurtdışında yatırım yapma yönünde. Bugün Amerikalılar bile Avrupa’da oturum izni almanın yollarını araştırıyorlar. İngilizler de Avrupa’daki oturum izni programlarına yoğun ilgi gösteriyor." dedi. 

Türkiye’nin bu süreçte ilgi çeken gözde ülkeler arasında olduğunu belirten Nazaran, “Türk vatandaşlığı bazı ülkeler için son derece kıymetli bir statü. Örneğin Amerika’ya yerleşmek isteyen Çinliler için Türk vatandaşlığı önemli bir avantaj olarak görülüyor” dedi. 

Türkiye’ye ise yabancıların ilgisinin artığına dile getire Narazan, yabancılara konut satışında yıl genelinde artış beklediklerini vurguladı.

Programlar iade garantili devlet fonlarını içeriyor

Vatandaşlık programlarıyla birçok ülkenin, ulusal fonlara bağış veya gayrimenkul yatırımı yoluyla yatırımcılara birinci derece akrabalara anında ikinci bir pasaport imkânı sunduğunu söyleyen Narazan, “Örneğin Karayip Adaları, hızlı bir şekilde vatandaşlık ve pasaport hakkı programı sunuyor. Programlar genellikle 100 bin dolardan başlayan iade garantili devlet fonlarını içeriyor” dedi.

Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul yatırım talebinin arttığına dikkati çeken Vesta Global Kurucu Ortağı Armağan Akyüz, kiraya yüzde 25 zam sınırının da bunda etkili olduğunu ifade etti.

Yazlık fiyatına Yunanistan’da malikane

Türkiye’de Güney bölgelerindeki konut fiyat artışlarının endişe verici boyutlara ulaştığını vurgulayan Armağan Akyüz, Türkiye’de konut fiyatlarının, Yunanistan’da malikhane, İngiltere’de bahçeli bir ev seviyesinde olduğunu ifade etti. Bazı müşterilerin Türkiye’de yazlık alımlar yerine, Yunanistan adalarındaki projeleri tercih ettiğini söyleyen Akyüz, “Girit ve Atina’ya yakın adalarda uygun fiyatlı ve cazip projeler bulunuyor. İngiltere’de de özellikle 2’nci ve 3’üncü bölgelerde bahçeli evler daha uygun fiyatlarla satılıyor. Bu durum, Türkiye’nin turizm endüstrisindeki dengelerinin değişmesine neden oluyor” diye konuştu.

Türkler yurt dışında şarap bağları, domates tarlası alıyor

Türk yatırımcıların, yurtdışında çeşitli alanlara ilginç yatırımlar yaptığına işaret eden Armağan Akyüz, “Örneğin, danışanlarımıza şarap bağları, domates tarlaları ve oteller gibi farklı varlıkların satışını gerçekleştiriyoruz” dedi. Eskiden sadece milyon dolarları olan büyük holding sahiplerinin yurtdışında gayrimenkul yatırımlarına ilgi gösterdiğini belirten Akyüz, “Şimdi 150 bin doları olan beyaz yakalılar da bu yatırımlara ilgi gösteriyor. KOBİ’ler de bu tabloda yer alıyor” dedi.

 

 

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