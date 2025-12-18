Ve TOKİ 500 bin konut projesinde başvuru süresi doluyor: Kuralar ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başlamıştı.
1 BAŞVURULAR YARIN SONA ERİYOR
Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular, e-Devlet üzerinden bugün saat 23.59'da, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise yarın saat 17.00'de sona erecek.
2 KURALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek.
3 ÖDEME PLANI BELLİ OLDU MU?
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
4 İSTANBUL VE ANADOLU İLLERİNDE ÖDEME PLANI FARKLI OLACAK
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.
5 EN FAZLA KONUT HANGİ ŞEHİRLERE İNŞA EDİLECEK?
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.
6 İLK TESLİMATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
7 KİMLERE ÖZEL KONTENJAN AYRILDI?
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
8 BAŞVURUDA YAŞ SINIRI VAR MI?
Projeye, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendisiyle birlikte eşi veya çocukları adına tapuda kayıtlı konutu bulunmayan kişiler başvurabilecek.
Başvuru yapacak hanelerde, aylık net gelirin İstanbul için 145 bin lirayı, diğer iller için ise 127 bin lirayı aşmaması gerekiyor.
9 SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
500 bin sosyal konut projesinde süreç şu şekilde ilerleyecek:
Başvuruların toplanması: 10 Kasım - 19 Aralık
Hak sahiplerini belirleme kurası: 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026
Konut belirleme kuralarının çekilmesi: Şubat 2026
Gayrimenkul satış sözleşmelerinin imzalanmaya başlaması: Şubat 2026