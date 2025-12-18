Borsa İstanbul'da gong Zeray GYO için çaldı

Zeray GYO'nun gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, Zeray GYO Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanları ile davetlilerin katılımıyla yapıldı.

Ergun, buradaki konuşmasında, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin, Kocaeli'de gerçekleştirdiği projelerle sektörde yerini aldığını, Ankara'daki projelerle büyümesine devam ettiğini söyledi.

Şirketin işlem görmeye başlayarak halka arzdan elde ettiği gelirle yapacağı yeni projelerle büyüme hedeflerini bir adım daha ileri taşıdığını belirten Ergun, "Sermaye piyasamızın, gayrimenkul yatırım ortaklıkları aracılığıyla gayrimenkul sektörünün finansmanında rol oynamasını çok değerli buluyor, sektörün kurumsallaşmasına katkı sağlamasını da önemsiyoruz." dedi.

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray da yılların emeğini, alın terini, vizyonlarını ve inançlarını, artık sermaye piyasalarına taşıdıklarını dile getirdi.

Zeray'ın kurulduğu ilk günden itibaren tek bir hedefle çalıştığını söyleyen Zeray, "Bu hedef, memlekete değer katan, şehirlerimize kimlik kazandıran ve insanı merkeze alan eserler üreterek, tüm ezberleri bozmaktır. Bugün ise bu inancı, milyonlarca ortağımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Borsaya açılmamız, her dönemimizde icra ettiğimiz şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızın da güçlü bir ilanıdır." diye konuştu.

Zekeriya Zeray, şirketin bugünden itibaren geleceğini birlikte inşa ettiği çalışanları, paydaşları ve yatırımcılarının yanı sıra milyonlarca yeni ortağıyla da aynı hedefe yürüyeceğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Artık daha büyük bir aileye dönüşüyoruz. Zaman geriye akmasa da bu yeni baştan dönüşüm sayesinde zamanın ötesinde bir gelişim göstereceğiz ve tüm derslerimizin neticesinde kitap gibi, halka açık, tükenmez gelişim bilgeliği sergileyerek yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla kümülatif halde kazanacağız. Hikayemizde rol alan herkese, kutsallığın ötesinde bir emek değeri biçiyoruz."