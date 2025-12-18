ARA
  • Ünlü şirketin iflas edeceğini 10 yıl önce gören yatırımcı bunu nasıl yaptığını anlattı

Ünlü robot süpürge markası iRobot bu hafta iflas başvurusu yaptı ve hisseler serbest düşüşe geçti. Kısa pozisyon alan Spruce Point Capital, şirketin değer kaybedeceğini 2014’ten beri öngörüyordu. Peki, nasıl?


Business Insider'ın haberine göre şirketin kurucusu, kısa pozisyon hedeflerini belirlerken nelere baktıklarını anlattı. 

İşte yorumları:

10 YILDIR BEKLİYORLARDI

Habere göre robot süpürgeleriyle tanınan iRobot’un iflası bazı yatırımcılara göre 10 yıldır bekleniyordu. Geçen hafta iRobot hisseleri birkaç gün içinde %70 yükseldi. Ancak bu sefer düşüş yönünde pozisyon alanlar kazandı.

HİSSELERİ GERİLEDİ

Şirket iflas koruma başvurusu yapınca hisseler kuruş seviyelerine geriledi. Insider'a göre Amazon’la sonuçsuz kalan satın alma süreci, tüketici teknolojisi pazarındaki değişim ve şirketin mali durumuna dair son uyarıları bu sürece zemin hazırladı.

NELERE BAKIYORLAR?

Habere göre Spruce Point Capital, 2015’ten bu yana iRobot'a karşı uyarılarda bulunmuş.

Firmanın kurucusu ve CIO’su Ben Axler şöyle dedi: “Yönetimi ve kritik kadroları dikkatle inceliyoruz. İş modelini, mali tabloları, muhasebe politikalarını ve raporlama uygulamalarını adli inceleme titizliğiyle analiz ediyoruz. Ayrıca bir şirketin finansal yapısını değerlendirirken SEC’e yapılan tüm bildirimleri tarıyoruz"

2015'TE KAYGILARIMIZI DUYURDUK

CEO şöyle devam ediyor: Daha 2015’te, performans kötü olmasına rağmen yönetimin kendi çıkarına yüksek ücret paketleri oluşturduğuna dair kaygılarımızı duyurduk. İlk uyarı işareti, piyasaya daha ucuz robot süpürgelerin girmesiydi”

YATIRIMCILAR ARASINDA POPÜLERDİ AMA...

Insider'a göre iRobot son yıllarda bireysel yatırımcılar arasında bir favoriydi. Axler, "Yatırımcıların büyük kısmı iRobot’u robotikte yenilikçi bir lider sanıyordu. Oysa iRobot’un diğer ev elektroniği markalarına göre ciddi primli değerleme ile işlem gördüğünü ortaya koyduk" diyor.

SEKTÖR HIZLI DEĞİŞİYOR

Axler, tüketici elektroniği sektörünün hızla değiştiğini ve bunun iRobot’un işini zorlaştırdığını söylüyor: "Tüketici elektroniğinde teknolojik avantajlar uzun sürmez; bu dönemler kısalıyor. Bu durum yatırımcılara marka ve pazarlamanın tek başına kalıcı bir koruma sağlamadığını hatırlatmalı.”

TEK POPÜLER ÜRÜNÜ VARSA...

Axler, son olarak, bir şirket yalnızca tek popüler ürünle büyük hype oluşturuyorsa yatırımcıların buna kapılmaması gerektiğini, iRobot örneğinin bunun uyarıcı bir örneği olduğunu vurguladı.
