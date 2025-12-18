Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti.

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı toplantıda, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı öncesi ziyaret ettiği TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kendisine iletilen veriler ve talepler de toplantıda ele alındı.

Bakan Işıkhan, Ergün Atalay ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret konusundaki görüşlerini öğrenmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'ne gitti ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen ikinci toplantıda ekonomik veriler ve raporların masaya yatırılması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık 2025 tarihinde yapmıştı.

Toplantı öncesi Türk-İş'ten açıklama

İkinci toplantı öncesi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklamalarda bulundu. Atalay, "Bugün toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Katılmayacağım yere benim arkadaşlarım da katılmaz ama bu bir protesto veya bir sabote değil. Bizim görevimiz, emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak. Bunları gündeme getirmek" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret ne zaman açıklanacak?,

Asgari ücretin ne zaman açıklanacağına dair sorulara yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rakamı konuşmak için henüz erken olduğunu, tarafların görüşlerinin alınmasının ardından komisyonda değerlendirme yapılacağını belirtmişti.

Hangi rakamlar konuşuluyor?

2026 yılı asgari ücret zammına ilişkin farklı oranlar tartışılmaya başlanırken, asgari ücrette yüzde 25 ile yüzde 33 aralığında bir artış ihtimali öne çıkıyor.