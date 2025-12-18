Azerbaycan, Ermenistan'a petrol ürünü sevkiyatına başladı

Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) haberine göre, ilk kez yerli üretim petrol ürününün Ermenistan'a sevkiyatı gerçekleştiriliyor.

22 vagona yüklenen toplam 1220 ton 95 oktan benzin, Azerbaycan Demiryollarına ait yük treniyle Gürcistan üzerinden Ermenistan'a ulaştırılacak.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, sevkiyatı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu ticaret, özel şirketler arasında gerçekleştiriliyor. Ancak Ermenistan ile Azerbaycan arasında tesis edilen barış, bunun için gerekli siyasi zemini oluşturdu." ifadelerini kullandı.