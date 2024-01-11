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Yabancılara 28 milyon 318 bin metrekare arazi satıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yabancılara 28 milyon 318 bin 836 m2 yüzölçümü kadar arsa, arazi, tarla, bahçe vb. nitelikli 17 bin 76 adet ana taşınmaz satıldığını açıkladı.

11 Ocak 2024 | 10:41
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Yabancılara 28 milyon 318 bin metrekare arazi satıldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancı uyruklulara satılan arazi miktarındaki yüksek artışı TBMM gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sözlü olarak yönelttiği sorularına yazılı yanıt verdi. 

Özhaseki, yabancı gerçek kişilerin ülkemiz genelinde 14.11.2023 tarihi itibariyle aktif olarak satış ve benzeri yollarla 28 milyon 318 bin 836 m2 yüzölçümü kadar arsa, arazi, tarla, bahçe vb. nitelikli 17 bin 76 adet ana taşınmaz edindiğini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Özhaseki'nin yanıtına ilişkin, "Yabancılar arsa, arazi, bahçe vb. yerlerden en verimli olan alanları tarım için tercih ediyorlar. Sulama suyu sorunu olmayan ve verimi yüksek ürün sağlanan arazileri tercih ediyorlar. Yabancı uyruklulara tarım arazilerinin satışı sınırlanması için de kanun teklifi verdim. Mutlaka yabancı uyruklular için arazi satışlarında belli koşullara bağlanmalıdır. Bu bağlamda kendi çiftçimize gerekli destek sağlanarak tarım arazileri artırılarak ülkemiz çiftçisinin tarımda kalması sağlanmalıdır” yorumunu yaptı.

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