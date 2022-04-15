Yabancıya konut satışında hem ilk çeyrekte hem de mart ayında rekor kırıldı. Ülke vatandaşları arasında başı 2 bin 256 ile İranlılar çekerken, onları 1.887 ile Iraklılar takip etti. Rusların konut yatırımı ise yüzde 63,6’lık artışla 1.535 adede yükseldi. İlk çeyrekte yabancıların en çok konut aldığı 5 il sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara, Mersin ve Bursa oldu.

AA muhabirinin TÜİK istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, yabancılara yapılan konut satışı martta yüzde 31 artarak 5 bin 567’ye ulaştı. İlk çeyrek satışları ise yüzde 45,1 yükselişle 14 bin 344 adet olarak gerçekleşti.

Bu rakam tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçerken böylelikle hem martta hem de ilk çeyrekte tüm zamanların rekoru kırıldı.

İlk çeyrekte yabancılara satılan konutların toplam içerisindeki payının yüzde 4,5 olduğu görüldü.

Yüzde 41,6’sı İstanbul’da satıldı

İlk çeyrekte yabancıların en çok konut aldığı il 5 bin 974 adetle İstanbul oldu. Yabancılara satılan konutların yüzde 41,6’sı megakentten gerçekleşti.

İstanbul’u 3 bin 447 adetle Antalya, 904 ile Ankara, 664 ile Mersin, 452 ile Bursa izledi. Yalova, İzmir, Samsun, Sakarya ve Trabzon da ilk 10’da yer aldı.

İranlılar başı çekti, Ruslar artışta

Ocak-mart döneminde en çok konut alan ülke vatandaşları arasında başı 2 bin 256 ile İranlılar çekerken, onları 1.887 ile Iraklılar takip etti.

Rusların konut yatırımı yüzde 63,6’lık artışla 1.535 adede yükseldi. Ruslara satış oranının, yabancılar genelindeki artış yüzdesi olan yüzde 45,1’in 18,5 puan üzerinde kalması dikkati çekti.

Söz konusu dönemde Almanya vatandaşları 617, Kazakistanlılara 570, Afganistan uyruklulara 486, Kuveytlilere 382 adet konut satıldı. Ukrayna, Yemen ve Ürdün vatandaşları da ilk 10’da yer aldı.

“400 bin dolarlık alt limit satışları olumsuz etkilemeyecek”

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancıya satışlarda 5 bin sınırının aşılmasının, yurt dışı döviz girdisinin kazandığı ivmenin devam ettiğini göstermesi açısından olumlu olduğunu söyledi.

Gayrimenkul satışı vasıtasıyla yabancılara verilecek vatandaşlık hakkına kavuşmak için alt limitin 400 bin dolara çıkarılmasının sektörde farklı beklentilere neden olduğunu dile getiren Durbakayım, “İNDER olarak bizim beklentimiz; yabancılara gerçekleştirilen konut satışlarının hız kesmeden devam edeceği ve ülkemize önemli miktarda döviz girdisi sağlanacağı yönünde. Önümüzdeki aylar bunun cevabını alacağımızı umuyorum.” şeklinde konuştu.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da martta yabancıya artışın sürdüğünü belirterek, “Bu rakam her koşulda yabancı yatırımcının ülkemize olan bakış açısının hiç değişmediğini ve güvenini gösteriyor. Döviz kurunun yüksek olması, fiyatları yabancı yatırımcı açısından cazip kılıyor.” dedi.

Yabancı yatırımcının sektöre desteğinin sürdüğünü dile getiren Özyurt, “Hedefimizde sadece Orta Doğu değil Avrupa, Afrika ve Orta Asya ülkeleri de olmalı, oralarda da ciddi potansiyel bulunuyor. Yabancı yatırımcının kaynak kullanımını da çeşitlendirebilirsek bunun yüksek katkıları olacaktır.” diye konuştu.

Özyurt, yaz aylarıyla birlikte satış adetlerinin artacağını bildirdi.

“Veriler ülkemizin gayrimenkul alanındaki cazibesini ortaya koyuyor”

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise yabancıya konut yatırımında hem mart ayında hem de ilk çeyrekte rekor kırıldığını belirterek, “Bu veriler ülkemizin gayrimenkul alanındaki cazibesini ve yabancıların Türkiye’ye güvenini ortaya koyuyor.” ifadesini kullandı.

Antalya’nın, yabancıların gözdesi olmaya devam ettiğini vurgulayan Özgün, “İlk çeyrekte Antalya’da yabancılara yapılan satış adedi yüzde 83’lük artışla 3 bin 447’ye yükselmiş durumda. Yani yüzde 45,1 olan ortalama oranın neredeyse iki katı artış var. Türkiye’nin turizmde gözbebeği Antalya aynı zamanda yabancı yatırımcıların da odağı haline gelmiş durumda.” açıklamasında bulundu.

“Satışlarda yukarı yönlü ivme sürecek”

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da salgın şartlarının daha da hafiflemesiyle satışlarda yukarı yönlü ivmenin süreceğini belirterek, vatandaşlık hakkında alt limitin 400 bin dolara yükseltilmesinin olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Konut fiyatlarındaki artışın temel nedeninin yabancıya satış değil maliyetlerdeki yükseliş olduğunu vurgulayan Bahadır, alt limitin 400 bin dolara yükselmesi kararının yumuşatılması talebinde bulundu.