ARA
Bist 100
4638,06
-0,51%
Bist 100
Dolar/TL
19,7891
0,1549%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4104
-0,064%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0819
-0,1854%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1257,13
-0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yapı denetimde pilot bölge İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, binaların denetiminin çok daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için pilot olarak İstanbul'dan başlayacaklarını belirterek, "Yapı denetimini 2 ayrı havuza ayırıyoruz. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yapı denetim firmaları, bulunduğu merkezler itibarıyla hizmet verecekler" dedi.

18 Mayıs 2023 | 09:27
0
Yapı denetimde pilot bölge İstanbul

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, partisinin Sancaktepe İlçe Başkanlığında teşkilat üyeleriyle buluştu.

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin açıklama yapan Kurum, bu projenin İstanbul'un güçlü hale getirilmesi adına çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bunun "Yüzyıl'ın dönüşüm projesi" olduğuna dikkati çeken Kurum, "Bu kapsamda milletimizle de inşallah el ele vereceğiz. "İstanbul Dönüşümü" adına başvurularımızın tamamlanmasıyla birlikte inşaat sürecini yürüteceğiz. İstiyoruz, çocuklarımıza, gençlerimize emanet edeceğimiz İstanbul'umuz daha dirençli olsun. Daha güvenli hale gelsin. Bu kapsamda tüm mevzuatları gözden geçiriyoruz. 'Ulusal Risk Kalkanı' projesi kapsamında da bilim insanlarımızla, bilimin ışığında, onların görüş ve önerileri doğrultusunda da çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, gelen talepler doğrultusunda yapı denetim sisteminde önemli bir düzenlemeye gidildiğini, pilot bölge olarak İstanbul'un seçildiğini belirtti.

"YAPI DENETİMİNİ 2 AYRI HAVUZA AYIRIYORUZ"

İstanbul'u Anadolu ve Avrupa Yakası olmak üzere 2 bölgeye ayırdıklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Binaların denetiminin çok daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için pilot olarak İstanbul'da başlayacağız. Yapı denetimini 2 ayrı havuza ayırıyoruz. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yapı denetim firmaları, bulunduğu merkezler itibarıyla hizmet verecekler. Yani Anadolu Yakası'ndaki yapı denetim firmaları Anadolu Yakası'ndaki havuzdan, Avrupa Yakası'ndakiler de Avrupa Yakası'ndaki havuzdan, kura sistemiyle, vatandaşlarımıza yapı denetim hizmeti verecekler. Böylelikle inşaatlarına daha yakın, daha etkin şantiyelere gidip, şantiyelerde imalatı takip etmelerine de imkan sağlamış olacağız. İnşallah önümüzdeki hafta itibarıyla görüşlerini aldığımız uygulamamızı hayata geçireceğiz. Hem burada yapı denetim çalışanlarımızın hem vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda iş yapabilmelerine de imkan tanımış olacağız. İstanbul'un her noktasında etkin bir şekilde belediyelerimizle birlikte bu hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz"

0
  • ALTIN GRAM - TL 1257,13 -0,13%
  • ALTIN ONS 1975,89 -0,29%
  • BIST 100 4638,06 -0,51%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,7891 0,1549%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4104 -0,064%
  • EURO/USD 1,0819 -0,1854%
  • INGILIZ STERLINI 1,24424 -0,36515%
  • JAPON YENI 137,827 0,093%
  • KANADA DOLARI 1,34736 0,12708%
  • RUS RUBLESI 79,8925 -0,5075%
Günün En Çok Okunanları
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
SPK'dan Sasa ve Çemtaş Çelik'in bedelsiz sermaye artırımına onay
SPK'dan Sasa ve Çemtaş Çelik'in bedelsiz sermaye artırımına onay
Konut sitesi yöneticileri için yeni şart
GERİ
İLERİ
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
SPK'dan Sasa ve Çemtaş Çelik'in bedelsiz sermaye artırımına onay
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL