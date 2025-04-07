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ABB Türkiye’den yeşil hidrojene destek

ABB ve Kanada Montreal merkezli entegre bir yeşil hidrojen üretim şirketi olan Charbone Hydrogen Corporation, yeşil hidrojen üretim tesisinin geliştirilmesinde iş birliği yapmak üzere bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

07 Nisan 2025 | 16:26
ABB Türkiye’den yeşil hidrojene destek

ABB ve Kanada Montreal merkezli entegre bir yeşil hidrojen üretim şirketi olan Charbone Hydrogen Corporation, önümüzdeki beş yıl içinde Kuzey Amerika'da 15 modüler ve ölçeklenebilir yeşil hidrojen üretim tesisinin geliştirilmesinde iş birliği yapmak ve mevcut hidrojen kullanıcıları ve şu anda enerji kaynağı olarak gri hidrojen kullanan çelik üretimi gibi ağır sanayi süreçleri için temiz bir yakıt kaynağı sağlamak üzere bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

Mutabakat Zaptı, ABB'yi üretim tesisleri ile yerel kamu hizmetleri arasındaki ara bağlantı için modüler ve standart elektrik trafo merkezlerinin (eHouse'lar) tasarımı, mühendisliği, imalatı, testi ve tedariki için tercih edilen tedarikçi olarak konumlandırıyor. ABB, enerji verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak için proje portföyündeki sistemler ve bileşenler ile ilgili temel mühendisliğin standartlaştırılmasında Charbone'a destek sağlayacak. ABB, proje gereksinimlerine bağlı olarak gelecekte ana otomasyon, elektrifikasyon ve telekom yüklenicisi olarak da faaliyet gösterebilir.

İşbirliği kapsamındaki tesisler arasında Charbone'un Kanada'nın Québec eyaletinde Montreal yakınlarındaki amiral gemisi Sorel-Tracy tesisi de yer alıyor. Tesisin 2025 yılının ikinci çeyreğinin sonunda Hydro-Québec şebekesine bağlanması ve yeşil hidrojen elektrolizörlerine güç sağlamak için hidro elektrik kullanması bekleniyor. Tesis, Charbone tarafından geliştirilmekte olan diğer tesisler için modüler ve ölçeklenebilir ekipmanların tasarımı ve mühendisliği için bir plan oluşturacak. Başlayacak bir sonraki proje, büyük otomotiv şirketlerinin üretim üssü olan ABD'nin Detroit bölgesinde olacak.

Charbone Hydrogen Corporation'ın Operasyon Direktörü Daniel Charette, “ABB ile yaptığımız bu stratejik işbirliği, Kuzey Amerika yeşil hidrojen pazarına yönelik teklifimiz hakkında güçlü ve önemli bir işarettir. Sorel-Tracy projesinin hızlı bir şekilde sahadaki faaliyetlere geçmesi ve tak ve çalıştır modüler yaklaşımıyla üretimin en az birkaç hafta içinde başlaması sayesinde Charbone, endüstrinin karbonsuzlaştırılmasını destekleyecektir” dedi.

Québec Hükümeti, ulaşım, birincil metaller ve kimyasallar gibi endüstriyel sektörlere güç sağlamak üzere hidrojen ve biyoenerjinin kullanımını desteklemek için yerelleştirilmiş bir Yeşil Hidrojen ve Biyoenerji Stratejisi geliştirdi. Yeşil hidrojen ve biyoenerjinin 2030 yılına kadar Québec'in petrol ürünleri tüketimini yılda yaklaşık bir milyar litre azaltma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Bu, bölgenin sera gazı emisyonlarını yılda dört megaton karbondioksit azaltabilir - bu da 1,2 milyon benzinli aracın yollardan kaldırılmasına eşdeğer.

‘YEŞİL HİDROJEN DÖNÜŞÜMDE KRİTİK ROL OYNUYOR”

ABB Türkiye Enerji Endüstrileri Müdürü, Barış Ünver, "Gelecek, üreticiler ve tüketicilerin enerjiyi birlikte ve daha verimli kullandığı bir döneme işaret ediyor. Yeşil hidrojen ise bu dönüşümde kritik bir rol oynuyor," dedi. Türkiye'deki ilk yeşil hidrojen tesisi ve yerli elektrolizör çalışmalarıyla ilgili olarak, "Bu projeler, ülkemizin yeşil hidrojen alanındaki kararlılığını ve atılımlarını gösteriyor" diye konuştı.

ABB'nin bu dönüşümdeki rolüne değinen Barış Ünver, ABB Ability™ Energy Management – OPTIMAX for Green Hydrogen ile enerji yönetimi ve optimizasyon çözümleri sunduklarını belirterek, "OPTIMAX, enerji akışlarını optimize etmek ve en verimli şekilde yönetmek için gelişmiş analitik araçlar ve gerçek zamanlı izleme imkanı sunarak, yeşil hidrojen üretiminde maksimum verimlilik sağlıyor. Bu sayede süreci hızlandırarak, yeşil hidrojenin sanayi ve enerji sektörlerinde daha yaygın kullanılmasını teşvik ediyoruz" dedi.

ABB Enerji Endüstrileri Başkanı Per Erik Holsten de, “Yeşil hidrojen, düşük karbonlu bir enerji geleceğine geçişte önemli bir rol oynamaktadır. Kuzey Amerika'da yeşil hidrojen üretim tesisleri geliştirme ve büyütme stratejisinde Charbone ile işbirliği yapmaktan, önemli bir sektörün ölçeklenmesini sağlamaktan ve endüstrilerin daha yalın ve daha temiz bir şekilde ilerlemesini desteklemekten gurur duyuyoruz” dedi.
Mutabakat Zaptına ek olarak Charbone, planlanan tüm tesisler için ABB'nin Genişletilmiş Operatör Çalışma Alanı (EOW) sistemini ve tüm tesisleri izlemek için Charbone'un merkezinde bir ana Operatör Çalışma Alanı edinecek. Kuzey Amerika'daki yeşil hidrojen üretim tesislerinde ilk kez kurulacak olan Genişletilmiş Operatör Çalışma Alanları, yerel ve uzaktan kontrol merkezlerinden 7/24 izleme yoluyla üretimi artıracak ve arıza sürelerini azaltacak.

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Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
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