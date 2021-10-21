ABD’nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, önceki haftaya göre 400 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 400 bin varil (yüzde 0,1) azalarak yaklaşık 426 milyon 500 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 700 bin varil (yüzde 0,3) azalarak 615 milyon 300 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD’nin benzin stokları 5 milyon 400 bin varil (yüzde 2,4) azalışla 217 milyon 700 bin varile geriledi.

– Petrol üretimi azaldı

ABD’nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 169 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 825 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 546 bin varil artarak 3 milyon 60 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 9-15 Ekim haftasında 122 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 731 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA’nın Ekim 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’na göre, ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.