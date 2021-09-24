Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Avrupa’nın doğalgaz stoklarında görülen düşüşe rağmen, Almanya’daki gaz arzında sorun olmadığını bildirdi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Beate Baron, hükümetin haftalık basın toplantısında, “Almanya’da doğalgaz arz güvenliği hala yüksek seviyelerde.” ifadesini kullandı.

Almanya’da gaz depolama tesislerinin toplam kapasitesinin 24,6 milyar metreküp olduğunu belirten Baron, bu tesislerin doluluk oranının yüzde 64,69 seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Baron, Almanya’nın İngiltere’den 16 kat daha fazla gaz stoku bulunduğunu belirtti.

Avrupa’nın gaz stoklarında ekonomik toparlanma ile görülen düşüş, doğal gazda fiyat tırmanışını tetiklemişti. Bu süreçte Avrupa’nın en büyük gaz üreticisi Norveç de gaz arzını artıracağını açıklamıştı.