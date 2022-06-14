Avrupa’da dün 83,40 avrodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı, yüzde 10 artarak 91,75 euroya çıktı.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 83,75 eurodan açıldı.

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 14.38’de kapanışa göre yüzde 10 artarak megavatsaat başına 91,75 euroya yükseldi.

Doğalgaz fiyatlarındaki artışta, Rus enerji şirketi Gazprom’un teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının yüzde 40 düşeceği uyarısı etkili oldu.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Akım boru hattına gaz tedariki, planlanan günlük 167 milyon metreküp yerine şu anda günde 100 milyon metreküpe kadar sağlanabilir.” ifadesine yer verildi.