Sürdürülebilir gastronomi modeli ile 10 bin yerli üreticiye destek

Gastronomi dünyası artık sadece lezzet değil; doğaya saygı, toplumsal etki ve ekonomik sürdürülebilirlik ile de ölçülüyor. Tüketicilerin önemli bir kısmı restoran seçimlerinde sürdürülebilirlik odaklı uygulamaları bir tercih kriteri olarak değerlendiriyor. Örneğin; tüketicilerin yaklaşık yüzde 70’i çevre dostu iş yapan yemek mekanlarını tercih ediyor ve bu tür girişimlere daha fazla sadakat gösteriyor. Aynı zamanda sürdürülebilir tedarik stratejileri işletme bağlılığını artırabiliyor. Bu da restoranların hem çevresel hem ticari başarıyı birlikte yakalamasını sağlıyor.

İşte bu vizyonla Four Seasons Hotel Sultanahmet’in bahçesindeki Avlu Restaurant, Executive Chef Özgür Üstün liderliğinde gastronomide ‘etki odaklı sürdürülebilirlik’ anlayışını Anadolu’nun bereketli ürünleriyle buluşturuyor. Avlu’nun yeni kış menüsü kapsamında hazırlanan kapsamlı Etki Analiz Raporu, bu yaklaşımı sayısal verilerle ortaya koyuyor. Menü, Türkiye’nin yedi bölgesinden 22 farklı üreticiyi bir araya getiriyor ve yaklaşık 10 bin çiftçi ile küçük üreticinin ekonomik ve sosyal yaşamına doğrudan katkı sağlıyor.

19 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN

Ürünlerin yüzde 98’i yerli kaynaklı olup, 19’u coğrafi işaretli ürünlerle Anadolu’nun tarımsal mirasını koruyor. Tedarik zincirinde küçük üreticiler, sosyal girişimler ve kadın kooperatifleri toplamın yüzde 60’ını oluştururken, kırsal kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi sürdürülebilirlik hedefleri de destekleniyor.

Avlu’nun menüsündeki çarpıcı ürünler, Anadolu’nun her köşesinden gelen hikâyeleri sofraya taşıyor: Manavgat susamı, Cimbiti nohutu, Malkara mercimeği ve Mardin bulguru gibi coğrafi işaretli lezzetler tadım deneyimini zenginleştiriyor. Kadın girişimci kooperatiflerinden gelen Devrek tarhanası, Bigalı kadınların peynirleri, Trakya kuskusu bölgesel üretimin gastronomideki etkisini somutlaştırıyor.

Bu çalışma, Avlu Restaurant’ı sürdürülebilir gastronominin şeffaf, izlenebilir ve örnek bir modeli olarak konumlandırıyor. Menüler artık sadece lezzet üretmiyor, aynı zamanda toplumsal ve çevresel etki de yaratıyor.