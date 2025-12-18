Sultanahmet’te 20 milyon dolar yatırımla açıldı

Türkiye, turizm konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor.

Euromonitor International’ın yayınladığı analize göre dünyanın en çok turist çeken şehirleri arasında Türkiye’den İstanbul 19,7 milyon uluslararası ziyaretçi ile beşinci sıradayken yine Antalya 18,6 milyon ziyaretçi sayısıyla sekizinci sırada. Türkiye Akdeniz ve Avrupa bölgesinde turizmde lider ülke konumunda.

Bu araştırmaya göre Bangkok 30,2 milyon ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken, Hong Kong, Londra ve Uzakdoğu’nun Las Vegas’ı olarak tanımlanan Makao dördüncü sırada bulunuyor. Özellikle son iki yılda düşük kur politikasıyla birlikte Türkiye turizmde büyüme konusunda pahalı kalmaya başladığı için patinaj yapıyor olmakla birlikte sektöre olan yatırımlar da devam ediyor.

HİLTON İLE İŞBİRLİĞİ



İstanbul’un turizm noktası Tarihi Yarımada’nın kalbinde faaliyete geçen The Ritus Hotel Istanbul Sultanahmet bu yatırımlardan biri. Yatırımcı ortaklık, Hilton çatısı altındaki ‘Tapestry Collection by Hilton’ markasını Türkiye’ye getiren ilk proje olarak, 20 milyon dolarlık yatırımla kapılarını misafirlerine açtı.



İstanbul’un en stratejik noktalarından Sultanahmet’te, Hipodrom’un yanı başında konumlanan otel, butik bir ‘City Hotel’ (Şehir Oteli) konseptiyle hayata geçirildi. The Ritus Hotel Istanbul Sultanahmet, Tapestry Collection by Hilton oteli Genel Müdürü Emre Kaşıkara’nın verdiği bilgiye göre 44 odalı tesis için Hilton ile ‘Franchise’ anlaşması imzalandı. The Ritus Hotel İstanbul Sultanahmet için toplam yatırım bedeli yaklaşık 20 milyon dolar oldu ve tamamlanması 5 yıla yakın sürdü.



Toplam 2.300 metrekarelik kullanım alanına sahip yapı; zemin artı dört kat, çatı katı ve eksi iki kat olmak üzere toplam sekiz kattan oluşuyor. Yapının alt katlarında restoran ve fitness alanları yer alıyor.

YATIRIMCILAR TEKSTİL DÜNYASINDAN



Projenin arkasında, İsmail Dark ve Bayram Karataş ortaklığında 40 yıllık köklü bir tekstil geçmişine sahip bir yatırımcı ortaklığı bulunuyor. Ortaklığın dışında yatırımcıların bağımsız olarak işlettikleri üç ayrı otel de bulunuyor. Yatırımcılar, 2026 yılına kadar sürmesi beklenen ekonomik sıkılaşma ve yüksek faiz ortamında ‘öz sermaye’ gücüne dikkat çekiyor.



Borçlanma maliyetlerinin yüksek olduğu bu dönemde ortak iki yatırımcı, kredi riskinden uzak durarak mülkü kendine ait, öz sermaye ile dönen işletmelerin süreci hasarsız atlatacağı kanaatinde. Tekstil kökenli ortaklığın bu yatırımı, tekstilcilerin turizm sektörüne kayışının da dikkat çeken bir örneği.