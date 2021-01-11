Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 17 kuruş zam yapıldı. Artış ÖTV’den karşılanacak, fiyata yansımayacak.

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 17 kuruş zam geldi.

Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.