Savaşın maliyetine dayanamadı: Dev havayolu şirketi iflas koruması başvurusunda bulundu

AirBaltic'ten yapılan açıklamada, borçların yeniden yapılandırılması için ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü (Chapter 11) kapsamında alacaklı koruması talebiyle resmi başvurunun yapıldığı belirtilerek, şirketin bu süreçte operasyonlarını sürdürebilmek için 350 milyon avroluk "süreç içi borçlanma" finansman taahhüdü sağladığı bildirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ABD ile Iran arasındaki çatışmaların jet yakıtı fiyatlarını ikiye katladığı ve havacılık sektörünü Kovid-19 pandemisinden bu yana en ağır krizle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.

350 milyon Euro'luk yeni finansman paketi

Yeniden yapılandırma sürecinde operasyonlarını kesintisiz sürdürmeyi hedefleyen airBaltic; Barclays, Morgan Stanley, Strategic Value Partners, Hayfin Capital Management ve Oaktree Capital Management’ın aralarında bulunduğu kredi veren gruptan 350 milyon Euro tutarında finansman taahhüdü sağladığını duyurdu.

Çoğunluk hissesi Letonya hükümetine ait olan havayolu şirketi, mahkeme denetimindeki bu sürecin alacaklılara karşı koruma sağlama amacı taşıdığını ve tüm uçuşların planlandığı şekilde devam edeceğini vurguladı.

Savaşın havacılıktaki ikinci kurbanı

Nisan ayında Letonya hükümetinden 30 milyon avroluk devlet kredisi almasına rağmen artan yakıt masrafları nedeniyle nakit akışı daha da bozulan AirBaltic, ABD’li indirimli havayolu Spirit Airlines’ın Mayıs ayındaki çöküşünün ardından savaşla bağlantılı ikinci büyük havayolu şirketi oldu. Uzmanlar ve yatırımcılar, zayıf bilançoya sahip ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara açık şirketlerin bu krizden en ağır darbeyi alacağı konusunda uyarılarda bulunuyordu.