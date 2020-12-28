BP Türkiye’nin ülke başkanlığı görevine Tümkan Işıltan getirildi.

BP Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, şirketin ülkedeki üst düzey temsilcisi olarak BP stratejilerinin hayata geçirilmesini sağlayacak ve tüm iş kolları adına dış ilişkilerin yürütülmesini destekleyecek Işıltan, yeni görevine 1 Ocak itibarıyla başlayacak.

BP ailesine 2000 yılında finansal analist olarak katılan ve Türkiye ile Avrupa’da bir çok görev üstlenen Işıltan sırasıyla, performans müdürlüğü ve finans kontrolörlüğü, Akdeniz Bölgesi konsolidasyon ve raporlama müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi sadakat programları müdürlüğü, strateji direktörlüğü, finans direktörlüğü ve perakende operasyon direktörlüğü görevlerini icra etti.