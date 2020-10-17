Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından yeni keşfedilen gaz miktarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sakarya Sahası’nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.” dedi. Rezerv miktarı daha önce 320 milyar metreküp olarak açıklanmıştı. Erdoğan, “Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi.” ifadesini kullandı.

FATİH SONDAJ GEMİSİNDE İNCELEME *

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Fatih Gemisi’nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Fatih Gemisi’nde Sondaj Yönetim Odası’nda çalışmaları yürüten personele seslenerek, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetlerinin tamamlanması talimatını verdi.

“Sakarya gaz sahasında 20 Temmuz’da başladığımız sondaj faaliyetlerimizi bugün nihayetlendirdik. Hamdolsun Allah’a.” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Milletimize yıllarca hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayretli ve başarılı çalışmaları sonucu vermiş bulunuyoruz. Şahsım ve milletim adına hepinize teşekkür ediyorum. Barbaros’ta , Oruç Reis’te, Yavuz’da ve Kanuni’de çalışan ekiplerimize de tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah’a emanet olun.” Erdoğan, Fatih Gemisi’nde yerli ve milli imkanlarla üretilen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotu “KAŞİF”i de inceledi..

YENİ DOĞAL GAZ KEŞFİ NE KADAR? *

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Sakarya Sahası’nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.” dedi.

Erdoğan, “Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi.” ifadesini kullandı.

BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK HİDROKARBON KAYNAĞI *

“Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık.” diyen Erdoğan, şunları söyledi: Karadeniz’de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır. Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

“Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemeye kararlıyız.” diyen Erdoğan, “Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye’yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık.” ifadesini kullandı.

“Bizim kimsenin hakkında, hukukunda özellikle de toprağında gözümüz yoktur.” diye konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

Karadeniz’de ve Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz.

AB’NİN SONUNUN GELDİĞİNİN İLANI OLUR *