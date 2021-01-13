Yiğit Akü İcra Kurulu Başkanı Mahmut Yiğit, elektrikli araçlar için lityum iyon bataryaları üretimine odaklandıklarını söylüyor. Yiğit, “Bu alanda deneme ve lokal üretimi tamamladık.

Farklı segmentlerde üretime başlayacağız” diyor. Başkent Ankara’da 1976 yılında kurulan Yiğit Akü, yıllık 7 milyon adetlik üretim kapasitesi ile beş kıtada 100’e yakın ülkeye ihracat yapan küresel bir marka haline geldi.

Cirolarının yüzde 70’ini ihracattan elde ettiklerini vurgulayan Yiğit Akü İcra Kurulu Başkanı Mahmut Yiğit, “Son dört yılda akü ihracatında Türkiye’de lider konumdayız” diyor.

AR-GE ve inovasyon yatırımları ile lityum iyon bataryaları üzerine olan çalışmalarını her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Mahmut Yiğit, “Bu alanda deneme ve lokal üretim çalışmalarını tamamladık, farklı segmentlerde üretime başlayacağız” diye konuşuyor.

Şirketin ihracattaki en büyük payı 2020 yılı itibarıyla araç akülerine ait. Mahmut Yiğit, planladıkları yatırımlar ile birlikte sırası ile endüstriyel akü grubu ve ileri teknoloji bataryalar grubu ürünlerinin de önümüzdeki beş yıl içinde eş değer ihracat rakamlarına ulaşmasını hedeflediklerini kaydediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.