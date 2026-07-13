Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor: ABD ablukanın başlayacağı saati duyurdu

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim yeni bir aşamaya taşındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda Hürmüz Boğazı'na yönelik deniz ablukasının yarın Türkiye saatiyle (TSİ) 23.00'te başlayacağını duyurdu. Açıklamada, İran limanlarına giden veya bu limanlardan ayrılan gemilere abluka uygulanacağı belirtilirken, uluslararası deniz trafiğinin güvenliğinin ise sürdürüleceği vurgulandı.

Hürmüz Boğazı'nda abluka başlıyor

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin İran limanları ve kıyı bölgelerine giden ya da bu bölgelerden ayrılan gemilere yönelik denetim ve abluka uygulayacağı bildirildi. Açıklamada, abluka kurallarına uyan uluslararası gemilerin bölgedeki seyrüsefer özgürlüğünün desteklenmeye devam edeceği ifade edildi.

ABD'den gemilere uyarı

CENTCOM, bölgede faaliyet gösteren tüm ticari gemilere ve denizcilere de çağrıda bulundu. Gemilerin, yayımlanan "Notice to Mariners (Denizcilere Duyurular)" bildirimlerini yakından takip etmeleri ve Umman Körfezi ile Hürmüz Boğazı'nda seyir sırasında ABD Donanması ile koordinasyon halinde olmaları tavsiye edildi.

ABD'nin İran'a daha önce 13 Nisan-18 Haziran tarihleri arasında deniz ablukası uyguladığını hatırlatan CENTCOM, iki aylık süre boyunca kurallara uyan 140'tan fazla gemiyi alternatif rotalara yönlendirdiğini, kurallara uymayan 9 gemiyi etkisiz hale getirdiğini ve insani yardım taşıyan 50'den fazla ticari geminin ablukadan geçişine izin verdiğini açıkladı.

Gözler enerji piyasalarına çevrildi

Dünya petrol ticaretinin önemli bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda uygulanacak yeni ablukanın, küresel enerji arzı, petrol fiyatları ve uluslararası deniz taşımacılığı üzerinde etkiler oluşturabileceği değerlendiriliyor. Bölgedeki gelişmeler piyasalar ve uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.