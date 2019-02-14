İstasyonlar dönüşüyor
Her gün yaklaşık 8 milyon kişinin ziyaret ettiği akaryakıt dağıtım istasyonlarında dönüşüm başladı.
Sektörde düşen kârlılıklar akaryakıt dağıtım firmalarının rekabetini istasyonlara taşıdı.
Alanında önde gelen markalarla işbirliği yapan şirketler, istasyonları adeta birer alışveriş merkezine çeviriyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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