İstasyonlar dönüşüyor

Şubat 14, 2019 0 Yorum 75 Okunma
İstasyonlar dönüşüyor

Her gün yaklaşık 8 milyon kişinin ziyaret ettiği akaryakıt dağıtım istasyonlarında dönüşüm başladı.

Sektörde düşen kârlılıklar akaryakıt dağıtım firmalarının rekabetini istasyonlara taşıdı.

Alanında önde gelen markalarla işbirliği yapan şirketler, istasyonları adeta birer alışveriş merkezine çeviriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap