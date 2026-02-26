Naturelgaz 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Naturelgaz, 2025 yılında satış hacmini yüzde 10,7 artırarak 359 milyon Sm³’ün üzerine çıkarırken, net kârını yüzde 88 artışla 900,6 milyon TL’ye, FAVÖK’ünü ise yüzde 14 artışla 1 milyar 702 milyon TL seviyesine ulaştırdı.



Naturelgaz 2025 yılında brüt karını 2 milyar 174 milyon TL’ye ulaştırırken, vergi öncesi karını da bir önceki yıla göre yüzde 94’lük artışla 1 milyar 470 milyon TL’nin üstüne çıkardı.



Hayata geçen GES yatırımı ile enerji ihtiyacı karşılanacak





Yurt içinde tamamladıkları yatırımlara da değinen Hasan Tahsin Turan, şunları söyledi: “Muş’un Bulanık ilçesinde hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi santralinde (GES) üretime başladık. Yıllık 33 milyon kWh elektrik üretme kapasitesine sahip olan tesis ile öncelikle Naturelgaz’ın operasyonel enerji ihtiyaçları karşılanacak. Artan miktar ise yasal düzenlemeler doğrultusunda ulusal elektrik şebekesine aktarılacak. Bu projemiz sadece sürdürülebilirlik hedeflerimize değil, ülkemizin enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacak. Öte yandan Gaziantep’te 14’üncü CNG dolum tesisimizi devreye aldık. 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz yatırımlar 1.08 milyar lirayı buldu.”

‘İstikrarlı büyüme ivmemizi sürdürüyoruz’



Şirketin 2025 yılına ilişkin finansal ve operasyonel performansı ile stratejik adımlarını değerlendiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “İstikrarlı büyüme ivmemizi sürdürüyoruz. Küresel piyasalardaki dalgalı enflasyon ortamına rağmen elde ettiğimiz bu başarılı sonuçlarda emeği geçen tüm Naturelgaz çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 2025 yılı, büyüme ve operasyonel verimliliğe odaklandığımız, önemli stratejik adımları hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. Bu dönemde hem yurt içindeki yatırımlarımızı tamamladık hem de Güney Afrika merkezli AfroJoule’un hisselerini satın alarak uluslararası alanda faaliyet gösterme hedefimizin ilk adımlarını attık. Bu satın alma ile operasyonlarımıza Güney Afrika’da da devam edeceğiz. İlerleyen dönemde proje ile ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz.

Ayrıca, Yönetim Kurulumuzun 2025 hesap dönemine ilişkin olarak aldığı karar kapsamında, 600 milyon TL tutarında kâr payı dağıtımının Genel Kurul’un onayına sunulmasını planlıyoruz. Böylece şirketimiz her yıl olduğu gibi 2025 yılı sonuçları için de kâr payı dağıtacaktır. Yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.