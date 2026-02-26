ARA
  EBRD, Türkiye için 2026 büyüme tahminini yukarı çekti

EBRD, Türkiye için 2026 büyüme tahminini yukarı çekti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin makroekonomik istikrar programının büyüme ile enflasyonu düşürme hedefleri arasında denge kurduğunu belirterek, 2026 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 4’e çıkardı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Son Güncellenme:
EBRD, Türkiye için 2026 büyüme tahminini yukarı çekti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye dahil faaliyet gösterdiği ülkelere yönelik büyüme tahminlerini kapsayan Bölgesel Ekonomik Beklentiler Raporu'nu açıkladı.

Buna göre, EBRD bölgelerinde ortalama ekonomik büyüme 2025'te yüzde 3,4 olurken, Banka büyümenin 2026'da yüzde 3,6'ya ve 2027'de yüzde 3,7'ye yükseleceğini öngördü.

Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti

Bankanın açıklamasına göre, piyasadaki dalgalanmalar ve sıkı maliye ve para politikası karışımına rağmen çoğu sektörde beklentilerin üzerinde sonuçlar elde edilmesiyle Türkiye ekonomisindeki büyüme 2024'teki yüzde 3,3 seviyesinden 2025'te tahmini yüzde 3,7'ye çıktı.

Güçlü özel tüketim ve yatırımlar, talep tarafında net ihracatın düşüşünü telafi ederken, zayıf tarımsal performans diğer üretim alanlarındaki güçlü faaliyetlerle dengelendi.

2027 için büyüme tahmini yüzde 4,5 oldu

Türkiye'de geçen yılın ikinci yarısında uluslararası sermaye piyasalarına erişimin artmasıyla finansal koşullar istikrar kazandı ve yatırımcı güveni iyileşti. Ayrıca, brüt uluslararası rezervler ilk kez 200 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı.

EBRD'ye göre, Türkiye'nin makroekonomik istikrar programı, büyüme ve enflasyonun düşürülmesine yönelik hedefleri dengeledi. Bu kapsamda Banka, 2025'teki güçlü büyüme performansının ardından Türkiye ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 4'e yükseltti. Bankanın önceki tahmini yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı.

EBRD, Türkiye ekonomisinin 2027'de ise yüzde 4,5 büyüyeceğini öngördü.

EBRD'nin Türkiye'de çoğunluğu özel sektörde olmak üzere 23 milyar euronun üzerinde yatırımı bulunuyor.

