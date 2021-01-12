BioTrend Enerji şirketini halka arza hazırlanan Doğanlar Yatırım Holding, 2021’de de yatırımlarına devam edecek. Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “İnşaat ve mobilyada yurtiçi ve yurtdışında proje ve ortaklıklar yapacağız” diyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN

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27 Aralık 2020 – 10 Ocak 2021 tarihli sayıdan

Ticari hayatına 1970’li yıllarda Ali Doğan’ın Doğan Mobilya’yı kurmasıyla başlayan Doğanlar Yatırım Holding, bugün mobilya, inşaat, enerji ve perakende olmak üzere dört farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

Son dönemde yenilenebilir enerji sektöründe yatırımlara odaklanan Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, hem sektörü hem de şirketin gelecek vizyonuna yönelik sorularımızı yanıtladı.

48 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

Dört farklı sektörde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her birinin Türkiye ve global dünya gelişimleri ayrı hızlarda gerçekleşti. Örneğin BioTrend Enerji şirketimizle hizmet verdiğimiz yenilenebilir enerji sektörü tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de çok yeni ancak büyük bir hızla büyüyen bir alan.

Bu sektörün kendi başına çok önemli bir dönüm noktasında olduğuna inanıyorum. Mobilya ise hizmet verdiğimiz en eski sektör. Doğtaş’ın 48, Kelebek’in ise 85 yıllık bir mazisi var.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK

Yenilenebilir enerji gibi daha yeni sektörlerde varlık göstermenin bizi oldukça büyüteceğine inanıyoruz.

İnşaat ve mobilya alanında yurtiçi ve yurtdışında yapmayı planladığımız yeni proje ve ortaklıklar da genişletmek istediğimiz portföyümüzün bir diğer kısmı.

Bu dönem varlık gösterdiğimiz tüm sektörler farklı dersler öğretti bize. Ancak biz kurum olarak krizlerin fırsata çevrilmesi gerektiğine gönülden inanıyoruz. Tüm planlarımızı da proaktif bir yaklaşımla atıyoruz.

YATIRIM AJANDASI

Gelecek 30 yılda dünyada önemli değişiklikler yaşanacak. Sanayii 4.0 süreci tamamlanmış olacak. Karanlık fabrika alanlarında robotların çalışması bugüne çok uzak değil. E-ticaretin toplam ciroların yarısını sağlayan bir mega sisteme dönüştüğünü göreceğiz.

2021 ajandamızın önemli gündem maddeleri arasında BioTrend Enerji şirketimizin halka arzı var. İnşaat alanında faaliyet gösterdiğimiz Doğyap şirketimizle Senegal’de yeni başlayacağımız proje ve D Afric Senegal Furniture Sa şirketimizin kuracağı yeni markası ile Batı Afrika ve deniz aşırı ülkelere ihracat, önemli projelerimiz arasında yer alıyor.

Ajandamızdaki bir diğer konu da yatak markamız Lova’nın lansmanı olacak. Mobilya grubu markalarımızın yurtiçi ve yurtdışında toplam 134 yeni satış noktasıyla toplamda 550 mağaza sayısına ulaşmasını hedefliyoruz.

“NİCE 30 YILLAR YANIMIZDA OLMANIZI DİLERİM”

“Türkiye’nin en önemli ekonomi mecralarından biri olarak öncelikle sizlere teşekkür etmek isterim. Bizim yaptığımız birçok yatırım, sizler aracılığıyla kamuoyuna sunulduğu için efektif faydalar sağladı. Daha nice 30 yıllar yanımızda olmanızı dilerim.”