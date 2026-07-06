Onsun Kaya, Bacacı Yatırım Holding Finans İcra Kurulu Üyesi oldu

9 farklı sektörde faaliyet gösteren, Halil İbrahim Bacacı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Bacacı Yatırım Holding, üst yönetim kadrosunu daha da güçlendirdi. Finansal yönetim ve strateji, yatırım bankacılığı, birleşme ve satın almalar ile sermaye piyasaları alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan ve finans dünyasının yakından tanıdığı Onsun Kaya, Bacacı Yatırım Holding'te Finans İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Ulusal ve uluslararası ölçekte çok sayıda projede görev alan Kaya, kariyeri boyunca finansal dönüşüm, kurumsal finansman, yatırım süreçleri, şirket değerleme, büyüme stratejileri, sermaye piyasası işlemlerinin yönetiminde önemli sorumluluklar üstlendi. Haziran 2026 itibarıyla Bacacı Yatırım Holding bünyesine katılan Onsun Kaya, holdingin finansal stratejileri ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sunacak.

ONSUN KAYA KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Onsun Kaya, yüksek lisans eğitimini The University of Texas at Dallas'ta MBA programında dönem birincisi olarak tamamladı. Mühendislik temelli analitik yaklaşımını finansal strateji, yatırım bankacılığı, kurumsal dönüşüm ve sermaye piyasaları deneyimiyle birleştiren Kaya’nın kariyer yolculuğunda Fortis Türkiye ve Koç Yatırım önemli duraklar arasında yer aldı.

2011-2022 yılları arasında TEB/BNP Paribas Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı bünyesinde Danışmanlık Bölümü Başkanı olarak görev yapan Kaya, BNP Paribas'ın Türkiye'deki birleşme ve satın alma, kurumsal finansman, halka arz ve sermaye piyasaları alanlarındaki danışmanlık faaliyetlerini yönetti. BNP Paribas Global Women Leadership Programı'nı tamamlayan Kaya, ekibiyle birlikte Mergermarket tarafından verilen “Yılın Birleşme ve Satın Alma Danışmanı” ödülüne layık görüldü.

Son olarak Konveyor A.Ş.'de Grup CFO'su olarak görev yapan Onsun Kaya, beyaz eşya, iklimlendirme ve otomotiv sektörlerine üretim gerçekleştiren şirketin mali işler, bütçeleme, raporlama, finansal planlama, nakit akışı yönetimi ve işletme sermayesi optimizasyonu süreçlerine liderlik etti. Kaya ayrıca şirketin TURQUALITY Marka Destek Programı akreditasyon sürecini yöneterek finansal operasyonların daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkıda bulundu.

