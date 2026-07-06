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  • Japon uzmandan ezber bozan deprem uyarısı: O şehri işaret edip herkesi şaşırttı! Deprem tehlike seviyesi 1. bölge

Japon uzmandan ezber bozan deprem uyarısı: O şehri işaret edip herkesi şaşırttı! Deprem tehlike seviyesi 1. bölge

Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mühendis ve Mimar Yoshinori Moriwaki, Türkiye ve Çanakkale'nin deprem riskini değerlendirdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Japon uzmandan ezber bozan deprem uyarısı: O şehri işaret edip herkesi şaşırttı! Deprem tehlike seviyesi 1. bölge

Türkiye’nin deprem gerçeğine bir kez daha dikkat çeken Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mühendis ve Mimar Yoshinori Moriwaki, afetlere karşı her an hazırlıklı ve tedbirli olunması gerektiği konusunda hayati uyarılarda bulundu.

1 Binanın sağlamlığı en önemlisi

Binanın sağlamlığı en önemlisi

Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mühendis ve Mimar Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu ve bunun için her zaman tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Kentsel dönüşümün büyük önemine değinen Yoshinori Moriwaki; binanın sağlamlığının, baktığı cephe ve metrekaresinden daha önemli olduğunu söyledi.

2 "Risk var"

"Risk var"

Çanakkale'nin risk değerlendirmesini yapan Moriwaki, "Çanakkale 1912'de Marmara-Kuzey Anadolu Fay Hattının kuzey kolu olarak büyük deprem gördü. Tabi hemen şimdi olacak diye söyleyemeyiz ama risk var. Türkiye'nin deprem tehlike seviyesi 1'inci bölgelerden bir tanesi" dedi.

3 "Teknolojinin gelişmesiyle görebildiğimiz fay oranları arttı"

"Teknolojinin gelişmesiyle görebildiğimiz fay oranları arttı"

Japon Deprem Uzmanı, Yüksek Mühendis ve Mimar Yoshinori Moriwaki, "Çanakkale 1912'de Marmara-Kuzey Anadolu Fay Hattının kuzey kolu olarak büyük deprem gördü. Tabii hemen şimdi olacak diye söyleyemeyiz ama risk var. Türkiye'nin deprem tehlike seviyesi 1'inci bölgelerden bir tanesi. Hocalar yeni keşifleriyle fay hatlarının fazla olduğunu söylüyor. Evet böyle ama Japonya'da bakıldığında da mutlaka fay hattı sayıları artıyor. Bunlar yeni de olabiliyor önceki fay hatlarının bölünmüş kolları da olabilir. Bu hocaların bu konuları bulup haberleştirmesiyle deprem riski arttı mı diye sorarsanız hayır derim. Teknolojinin gelişmesiyle görebildiğimiz fay oranları arttı" diye konuştu.

4 "Ben de Japonya'da eski bir evde yaşadım"

"Ben de Japonya'da eski bir evde yaşadım"

Yoshinori Moriwaki, sözlerine şöyle devam etti: 

"Kentsel dönüşüm devlet ve belediye tarafından yapılmaya çalışılıyor. Ama Japonya'ya baktığımızda depremde zarar gören bir bina hemen mühürleniyor. Japonya'da tek tarafın kararı ile mühürlenirken Türkiye'de 2 tarafın yüzde 50 yüzde elli imkanı var. Kentsel dönüşüm için sadece devlet ve belediye değil vatandaşlara da yardım yapmak lazım. Ben de Japonya'da eski bir evde yaşadım. Eskiden güney tarafa bakıyordu şimdi doğu tarafına bakıyor ya da metrekare küçülebiliyor. İleride büyük deprem geldiğinde sıkıntı var ama bina sağlam bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor."

5 Vatandaşlara da yardım yapmak lazım

Vatandaşlara da yardım yapmak lazım

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: "Kentsel dönüşüm için sadece devlet ve belediye değil vatandaşlara da yardım yapmak lazım"
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