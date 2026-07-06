Emekli zamlı maaşları ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödeme takvimi

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı kesinleşirken, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı da netleşti. Zam oranlarının belli olmasının ardından gözler bu kez ödeme takvimine çevrildi. Peki, emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Memur ve emekli maaş farkları hangi tarihte hesaplara yatırılacak? Ödeme takvimi açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...
1 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu?
TÜİK'in açıkladığı verilere göre haziranda aylık enflasyon yüzde 0,99, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 oldu. Bu verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zammı belirleyen 6 aylık enflasyon oranı da netleşti.
Buna göre, temmuz ayından itibaren SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 17,76 oranında artış uygulanacak
2 Memur ve memur emeklisi zammı ne kadar oldu?
Toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının eklenmesiyle memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı maaş artış oranı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.
3 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Mevcut durumda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının da yüzde 17,76 oranında artırılması planlanıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifinde, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi öngörülüyor.
5 Maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak?
1-14 Temmuz dönemini kapsayan 14 günlük maaş farklarının da 15 Temmuz'dan sonraki bir hafta içinde ödenmesi planlanıyor.
6 SSK emeklileri zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri, tahsis numarasına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
7 Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
Bağ-Kur emeklilerinin zamlı aylıkları, 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.
8 Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak?
Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerine yapılacak zam farkı ödemelerinin tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.