Emekli zamlı maaşları ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ödeme takvimi

TÜİK'in açıkladığı verilere göre haziranda aylık enflasyon yüzde 0,99, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 oldu. Bu verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zammı belirleyen 6 aylık enflasyon oranı da netleşti.

Buna göre, temmuz ayından itibaren SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yüzde 17,76 oranında artış uygulanacak