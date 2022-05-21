Rus enerji şirketi Gazprom, Polonya ve Bulgaristan’ın ardından Finlandiya’ya da doğalgaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Finlandiyalı doğalgaz şirketi Gasum’un, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadığı belirtildi.

1 Nisan’dan itibaren Rus gazı için ödemelerin rubleyle yapılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, söz konusu ödeme yapılmadığı için Gasum ve Finlandiya’ya yönelik doğalgaz sevkiyatının bugün tümüyle durdurulduğu kaydedildi.

Gazprom, geçen yıl Finlandiya’nın tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 70’ini tedarik etmişti.

Finlandiya şirketi Gasum’dan dün yapılan açıklamada, doğalgazın bugün kesileceği ve şirketin söz konusu duruma hazırlıklı olduğu duyurulmuştu.

Rusya’nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya’ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.