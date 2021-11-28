Sanayi kuruluşlarında değerlendirilmeyi bekleyen 2,3 GW’lık enerji potansiyeli var. Bir model geliştirdiklerini söyleyen Kolen Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, “14 milyar TL’lik yatirımla ülkedeki tüm şirketler kendi temiz enerjisini üretebilir” diyor.

14-27 Kasım 2021 tarihli sayıdan

İklim değişikliğinin yarattığı tahribatın gücü her geçen gün artarken, ‘varoluşsal’ krizin eşiğinde olan dünyanın sürdürülebilir, doğa dostu, çevreci üretim ve politikaları hızla hayata geçirmesi gerekiyor.

Dünyada yükseliş trendinde olan enerji fiyatları ise ‘Yeşil Mutabakat’ın yürütücüsü AB’de bile fosil yakıtlara yönelimi artırdı.

Özellikle AB’de gösterge gaz fiyatlarında yaşanan yedi kat artış kömürden elektrik üretimini fazlalaştırdı. Türkiye de bu süreçte kendi enerji krizini yaşıyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın hızla artırılması gerekiyor. Bu alanda yatırımlarını artıran şirketlerden biri de Kolen Enerji.

Kolen Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, “Hem karbon salımını azaltarak dünyaya daha fazla sahip çıkmak hem de enerji sektöründeki fiyat artışlarında stabil bir durumun yakalanabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor” diyor.

Şirket olarak yenilenebilir kaynaklarından enerji üretimine ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydeden Karayurt, holding yatırımlarının yıllık üretim hacminin 6 milyar kilowatt/saati bulduğunu belirtiyor. Karayurt, üretim yatırımlarının tamamının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu söylüyor.

YENİ MODEL GELİŞTİRDİ

2020’yi yaklaşık 1,4 milyar TL ciro ile kapatan Kolen, 2021 Ağustos sonu itibarıyla 2020 cirosunu aşmış durumda. 2021 yılsonu hedefi ise yüzde 50’lik bir büyüme ile 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciroyu yakalamak. Kolen, yenilenebilir enerji kaynaklarından Güneş Enerji Sistemlerinde (GES) işletmeleri sürecin içine daha aktif dahil etmek için yeni bir proje geliştirdi.

Sanayi kuruluşlarına Çatı GES kurulması esasına dayanan sistemde, kurulum faaliyetinde Kolen ortaklığı söz konusu olacak.

Burdur, İsparta, Antalya, Tokat, Sivas bölgelerinde de Güneş Enerji Sistem (GES) yatırımları bulunduğunu, son olarak da sanayi ve ticarethanelerdeki alanlarda GES kurulumu için harekete geçtiklerini belirten Karayurt, şunları anlatıyor: “Ülke olarak halihazırda sahip olduğumuz GES kurulu gücümüz 6,3 GW’ın hemen üzerinde.

Sanayi ve ticarethanelerin çatı ya da uygun alanlarına GES kurulması halinde 2,3 GW’lık bir güç daha üretilebileceğini düşünüyoruz. Şöyle ki Türkiye’de bina stoku 7 milyon civarında.

Bunların yaklaşık 600 bini sanayi ve ticarethanelere ait bina. İnşaat alanlarına baktığımızda ise 2.9 milyar metrekare kullanım alanı bulunuyor. Bunun yüzde 15’i ticarethane (kamu dahil) sanayi inşaat alanlarına ait.

Ticarethane ve sanayi kuruluşları için rahatlıkla 2,3 GW’lık bir potansiyelden bahsedebiliriz. Yine GES’te ülkemizin halihazırdaki toplam kurulu gücünün 6,3 GW olduğunu düşünürsek bunun ne kadar önemli potansiyel olduğunu görebiliriz.”

GES KURULUM ÇALIŞMALARI

GES kurulumu için sanayi kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, ticarethaneler ile görüşmeler yaptıklarını dile getiren Karayurt’un verdiği bilgiye göre, çatı GES’ler; tesisin konumu, gölge durumu, kurulum yüzeyinin cephesi ve açısına bağlı olarak kendini dört ile sekiz yıl içinde amorti ediyor.

Karayurt, “Maliyetler ortalama 550 – 650 bin dolar/kWp arasında değişiyor. Kolen olarak tüm kurumlara GES kurulumunda iş ortaklığı modeli öneriyoruz.

Buna finansman ortaklığı da diyebiliriz” diyor. Kurum ve şirketlere ‘Gelin şirketinizin GES kurulumuna uygunluğunu ve üreteceği enerjiyi birlikte fizibilite edelim’ dediklerini ifade eden Karayurt, kurulum maliyetinin yüzde 30, 50, 80 ya da yüzde 100’ünü kendilerinin üstlendiklerini 4-6 yıl sonra ise şirketlerin fazla üretimini satarak elektrikten gelir de sağlayan bir yapıya kavuşabileceklerini aktarıyor.

SERTİFİKAYA İLGİ ARTIYOR

Enerji sektöründe gündemde olan diğer bir konu ise Yenilenebilir Enerji Sertifikası. Bu sertifika dünyanın ekosisteminin korunması açısından büyük bir önem taşıyor. Türkiye’de henüz yeni başlayan süreci hızlı bir şekilde talep görüyor.

Karayurt, “Türkiye’de sertifikasyon işlemleri henüz çok yeni olduğu için şu an işletme bazında verilen penetrasyon rakamı yanıltıcı olabilir. 2021’in ilk altı ayında Türkiye’de 200 milyon kilovatsaatin üzerinde sertifika itfası gerçekleşti” diye ekliyor.

Türkiye’de henüz yeni başlayan sertifikasyon ya da yeşil tarifeye talep konusunun Avrupa ve ABD’de yüzde 40’lar seviyesinde olduğuna da dikkat çeken Uğur Karayurt, şöyle devam ediyor: “Bu rakam sadece işletmeleri değil, bireysel tüketimi, konutları da içine alıyor. Konutların ise yüzde 50’si yeşil tarifeyi seçmiş durumda.

Yüzde 20’lik bir potansiyeli olan Türkiye’nin bu konuda gidilecek çok yolu var.” Özellikle uluslararası yapılarda yeşil ya da yenilenebilir enerji kullanıyor olmanın otomatikman şirketleri rakiplerinden bir adım öne çıkardığını söyleyen Karayurt; bazı kurum ile şirketlerin ise bunu zorunlu kıldığını belirtiyor.

Karayurt, “Ulusal yeşil tarife fiyatı yüksek gelebilir ancak uluslararası kabul gören Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifika Standartları Kuruluşu I-REC sertifikası edinmede rakamlar makul seviyelerde” diyor.

“FABRİKALAR İÇİN TEMİZ ENERJİ İMKANI VAR”

“Türkiye’deki sanayi kuruluşları ile ticarethanelerinde değerlendirilmeyi bekleyen 2,3 GW’lık enerji potansiyeli bulunuyor. Yüzde 80 oranında finansmanı yüklendiğimiz GES’lerin buralara kurulması halinde fabrikalar kendi temiz enerjileriyle üretim yapacak. Hem en önemli gider kalemlerinde büyük bir düşüş oluşacak hem de dünyamıza daha fazla katkı sağlayacaklar.”

“7 MİLYAR TL TASARRUF MÜMKÜN”

“Dünyada enerjide tasarruf ve verimliliği bir gelişmişlik göstergesi. Enerji tasarrufunun tedarik ve tüketim başlıklarında iki şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Tasarruf, enerjinin tedariki yani nereden, nasıl, hangi bedel ve şartlarla temin edildiği ile başlıyor.

Enerjinin genel yönetimi, tüketimi, tüketim yönetimi yani verimlilik ile devam ediyor. Türkiye’de 7 milyonun üzerinde ticarethane abonesi var. Alınacak önlemlerle 7 milyar TL’yi aşan tasarruf sağlanabilir. 7 milyonun üzerinde ticarethanenin ortalama yüzde 10’u bulan elektrik tasarrufu, 6 milyar kWh enerji tasarrufu anlamına geliyor. Alınan önlemlere sürdürülebilirlik kazandırılmasıyla tasarruf oranı yüzde 30’u bulabilir.”