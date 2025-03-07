Tüpraş'tan "Stratejik Dönüşüm Yolculuğu" raporu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, Türkiye'de sürdürülebilirlik konusundaki öncü ve yol gösteren konumunu koruyarak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) "TSRS 1 Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgiler" ve "TSRS 2 İklimle İlgili Açıklamaları"na göre tam uyumlu hazırladığı raporu ile sektörde ilki gerçekleştirdi.

Şirket, TSRS kapsamında iklim ve sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlarını "Yönetişim", "Strateji", "Risk Yönetimi" ve "Metrik ve Hedefler" çerçevesinde sundu.

Raporda, stratejik dönüşüm planı kapsamındaki gelişmeler, çifte önemlilik yaklaşımıyla belirlenen öncelikli konular ve etki boyutları, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkıları ve paydaşlara üretilen değer detaylı olarak aktarıldı.

Rapor, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Entegre Raporlama Çerçevesi dikkate alınarak, Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB) Petrol ve Gaz Endüstrisi- Rafinaj ve Pazarlama Standardı ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından yayımlanan Petrol ve Gaz Sektörü Standardı yaklaşımlarına uyumlu olarak da hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Enerji sektörünün dönüşümüne liderlik ederken finansal, çevresel ve sosyal alanlarda ilerlememizi bağımsız kuruluşlara onaylatarak şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşmamızın diğer şirketler açısından da yol gösterici olacağına inanıyoruz. Bu yıl 'Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları Raporlama Standartları'na tam uyumlu bir rapor hazırlayarak önemli bir ilke imza attık. Her yıl sürdürülebilirlik denetimi kapsamına dahil ettiğimiz sürdürülebilirlik performans gösterge sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 336 adet sürdürülebilirlik performans göstergesini bağımsız denetim kapsamında doğrulatarak raporumuzda yer verdik. Şirketimiz güçlü mali yapısını korurken, sürdürülebilirlik alanında yeni yatırımlarla 2050'ye kadar karbon nötr bir şirket olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Borsa İstanbul-BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer alan Tüpraş, Küresel Refinitiv endeksinde sektöründeki 405 kuruluş içerisinde 15. olarak önemli başarı elde etti. Şirketimiz derecesini 4 yıl üst üste artırarak 2024'te dördüncü kez FTSE4Good Endeksi'nde yer aldı. 2020'ye kıyasla 2024 sürdürülebilirlik endeksleri derecelendirmelerine göre ortalama yüzde 67 artış sağladı. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi kesintisiz karşılarken çevresel ayak izimizi her geçen gün azaltmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Tüpraş, 2017 baz yılından itibaren tüm sera gazı emisyonlarını ISO 14064 standardı doğrultusunda bağımsız kuruluşlara doğrulatıyor. Şirket, 2024 sonu itibarıyla 2017 baz yılına göre, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yüzde 18 oranında azalttı. Şirketin operasyonları nedeniyle değer zincirindeki dolaylı emisyonlara karşılık gelen Kapsam 3 emisyonları da ISO 14064 standardı doğrultusunda bağımsız kuruluş tarafından doğrulanarak, raporda ilk kez tüm kategoriler kapsamında kamuoyuna sunuldu.

Tüpraş, ekonomik aktiviteleri çevresel sürdürülebilir faaliyetler altında sınıflandıran Avrupa Birliği Taksonomi Tüzüğü kapsamındaki raporlamasına da gönüllü olarak devam etti. Bu çalışmayla yatırım harcamaları, operasyonel harcamaları ve cironun çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine uyumluluk seviyesine de raporda yer verildi.

Tüpraş'ın Entegre Faaliyet Raporu'nda, stratejik dönüşüm planı kapsamında yaptığı çalışmalar, enerji ve su verimliliği alanındaki çevresel sürdürülebilirlik projeleri ve toplumsal sorumluluk alanındaki çalışmaları öne çıktı.

Raporda, Avrupa su pazarının lider paydaş kuruluşu Water Europe'a katılan ilk Türk sanayi şirketi olan Tüpraş'ın, aynı zamanda Avrupa odaklı yeşil hidrojen çalışmalarına yön veren Hydrogen Europe üyesi olduğu da belirtildi.