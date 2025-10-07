ARA
Türk Telekom, Sivas'ta kurdu

Türkiye'nin en yüksek kapasiteli santrallerinden birisi Sivas'ta hizmete girdi


Son Güncellenme:
Türk Telekom, Sivas'ta kurdu

Türk Telekom'un Sivas'ta kurduğu dev Güneş Enerji Santrali (GES), 5G teknolojisiyle uzaktan hizmete alındı.

1 HİZMETE ALINDI

HİZMETE ALINDI

Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Telekom tarafından yapımı tamamlanan ve Türkiye'nin en yüksek kapasiteli tesisleri arasında yer alan Sivas Güneş Enerji Santrali (GES), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Forumu kapsamında 5G bağlantısı üzerinden uzaktan hizmete alındı.

2 KAPASİTE

KAPASİTE

Yıllık yaklaşık 200 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olan santral, çevre dostu yapısıyla bölgenin enerji ihtiyacına önemli katkı sağlayacak. Açılış programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek katılırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Türk Telekom CEO'su Ümit Önal programa video konferans (VKS) yöntemiyle bağlandı.

3 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sivas GES'in yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak hem enerji verimliliğine hem de sürdürülebilir çevre hedeflerine katkı sunması bekleniyor. 
 

4 EN YÜKSEK KAPASİTELİ TESİSLERDEN BİRİ

EN YÜKSEK KAPASİTELİ TESİSLERDEN BİRİ

Türkiye'nin en yüksek kapasiteli yenilenebilir enerji tesislerinden biri olan santralin Sivas'a hayırlı olmasını dileyen Vali Şimşek, projede emeği geçenlere de teşekkür etti.

5 AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİ

AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİ

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, tesisin açılışı gerçekleştirildi.
