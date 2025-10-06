'Kendime yakıştıramadım' dedi, cep telefonu markası için üretmeye başladı

Üretim aşaması için gerekli yatırımı KOSGEB'den finanse ettiğini anlatan Gökağaçlı, şunları kaydetti: "Yaklaşık 2 aydır bu parçayı sorunsuz olarak üretiyoruz. İlgili birimler tarafından sıkı bir denetime tabi tutulduk. Kalite güvence sistemini oluşturarak kalite performansını sağladık ve numunelerimiz hem Türkiye'de hem de Güney Kore'de onaylandı. Bizi küresel satın alma sistemine tanımlayacaklar ve böylece hem ithalatı kesmiş hem de ihracatçı konumuna gelmiş olacağız. Ülkeme katkı sağladığım için gururluyum. Şu an aylık 250 bin (pim) üretiyoruz. 3 vardiya çalıştığımızda 500 bini karşılayacak imkana sahibiz."