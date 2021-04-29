Yenilenebilir enerji ile ilgili yatırım yapan kuruluşlar 30 Haziran 2021’de sona erecek başvurusu süresinin pandemi şartları nedeniyle uzatılmasını istiyor.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 Ocak 2021’den 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEKDEM’e tabi Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) belgeli üretim tesisleri için belirlenen fiyat desteği 31 Aralık 2030’a kadar uygulanacak.

YEKDEM’in avantajlı fiyat desteğinden yararlanmak isteyen ve yatırımları devam eden tesisler 30 Haziran’a kadar olan sürenin pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntıların göz önüne alınmasını ve 3-6 ay arasında uzatılmasını talep ediyor.

Yenilenebilir Enerjiye Destekleme Platformu yaptığı açıklamada yeşil enerji konusunda yatırımın önemine dikkat çekerek, “Dünya yeşile dönüyor. Kuruluşlarımız son dönemde yeşil enerji konusunda çok önemli adımlar attı. Bu adımları devam etmesi Türkiye ekonomisi için iki nedenden dolayı çok önemli. Birincisi yeşil enerji yerli ve milli kaynaklardan elde ediliyor ve Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı azalıyor. Ve bu sayede cari açık konusunda olumlu gelişmeler gündeme geliyor. İkinci önemli gelişme Türkiye’nin ihracatının yarısını yaptığı AB’ye enerjisini yeşil olmayan hiçbir kuruluş çok yakında mal satamayacak. Çünkü ‘Yeşil Mutabakat’ geliyor. Bu uygulama mal satacak firmanın enerji dahil her şeyinin yeşil olmasını gerektiriyor. Türkiye yeşil enerji yatarım konusunda tam desteklenmeli.” açıklamasında bulundu.