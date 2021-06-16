Su ve rüzgardan enerji üreten şirketler, hibrit santrallerle güneşten de enerji üretmek üzere yatırım başvurularına hız verdi. Hibrit santrallerde ilk adım Bingöl’den atıldı. Su ve rüzgar kaynaklı enerji üreten şirketler, mevcut santrallere güneşi de ekleyebilecek.

Türkiye, yenilenebilir enerjide son yıllarda devreye giren yatırımlarla önemli bir eşiğe geldi. Hatta 2020 yılında ilk defa yenilenebilir enerji kurulu gücü, termik gücün üzerine çıktı.

Bu dönemde bazı finans kuruluşları kömür kaynaklı enerji yatırımlarına kredi sağlamayacağını da açıkladı.

Yeşil ekonominin en önemli ayaklarından biri olan yenilenebilir enerjideki yatırım rüzgarını şüphesiz devreye giren hibrit santral kararı daha da büyütecek.

Artık su ve rüzgar kaynaklı enerji üreten şirketler, mevcut santral alanına güneşi de ekleyebilecek.

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