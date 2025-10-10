YEO Teknoloji ve Efor Holding’den yeşil enerjide iş birliği

Türkiye’nin mühendislik ve teknoloji şirketlerinden YEO Teknoloji, Efor Holding bünyesindeki Yellice Elektrik Üretim A.Ş. ile sözleşme imzaladı. Buna göre YEO Teknoloji, Sivas’ta inşa edilecek 160 MW kurulu güce sahip Yellice Rüzgâr Enerji Santrali’nin, anahtar teslim EPC (Mühendislik, Tedarik, Montaj ve Devreye alma) süreçlerini üstlenecek.

Yılda 450 GWh enerji üretecek

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeliyle geliştirilen projeler, yerli mühendislik kapasitesiyle birlikte Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlıyor. 2050 net sıfır karbon hedefine ulaşma yolunda önemli bir adım olan Yellice Rüzgâr Enerji Santrali ile, enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların payı artırılırken, her yıl 270 bin ton karbondioksit salımı engellenecek. Yellice Rüzgâr Enerji Santrali 7 MW kapasiteli, 23 adet türbinle toplam 160 MW kurulu güce ulaşacak. Santral devreye alındığında yılda yaklaşık 450 GWh elektrik üretimi sağlanacak.

Türkiye’nin yeşil dönüşüm vizyonuna katkı

9.986.000 USD bedelindeki sözleşme kapsamında enerji üretiminden dağıtıma kadar uçtan uca çözümler geliştiren YEO Teknoloji, elektrifikasyon ve otomasyon altyapısının tasarım, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma süreçlerinin tamamını üstlenecek. Söz konusu proje, YEO Teknoloji’nin rüzgâr enerjisi alanındaki teknik liderliğini güçlendirirken, sürdürülebilir enerji dönüşümünde güvenilir çözüm ortağı kimliğini pekiştiriyor.

YEO Teknoloji İş Geliştirme ve Satış Başkan Yardımcısı Barış Esen şunları dile getirdi: “YEO Teknoloji olarak, sürdürülebilir enerjiye geçişte öncü rol üstlenme vizyonumuz doğrultusunda, 160MW gücündeki Yellice Rüzgâr Enerji Santrali projesinde görev almak bizim için büyük bir gurur aynı zamanda da ciddi bir sorumluluk anlamına geliyor. Yıllık 450 GWh elektrik üretimi ile 125.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki rüzgâr enerji santrali projesinin, 1.350.000 ağacın çevresel etkisine eşdeğer olacak şekilde yılda yaklaşık 270.000 ton CO₂ salımını önlemesi planlanıyor. Bu proje, yalnızca teknik bir uygulama değil; aynı zamanda Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sunan, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen ve bölgesel kalkınmayı teşvik eden stratejik bir adım niteliği taşıyor. YEO Teknoloji’nin mühendislikten uygulamaya kadar olan entegre çözüm yaklaşımı, Yellice Rüzgâr Enerji Santrali projesinde de en yüksek kalite ve verimlilik standartlarıyla hayata geçirilecek. Bu proje, sadece bugünün değil, geleceğin enerji ihtiyaçlarına da cevap verecek bir altyapının temelini oluşturuyor.”

Efor Holding Enerji Grubu Genel Müdürü Merih Sakarya ise şunları söyledi:

“Yellice Rüzgâr Enerji Santrali projesi, Efor Holding’in yenilenebilir enerji yatırımlarında attığı en güçlü adımlardan birini temsil ediyor. Sivas’ta hayata geçirilecek bu proje, yalnızca ülkemizin enerji arz güvenliğine değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkı sağlayacak. Projeyi hızlı bir şekilde hayata geçirmek için YEO Teknoloji ile kurduğumuz iş birliği, yerli mühendislik gücünü ve teknolojik yetkinliği bir araya getirerek ülkemizin yeşil dönüşüm yolculuğuna ivme kazandıracak. Biz, Efor Holding Enerji Grubu olarak 2030’a kadar 1000 MW kurulu güce ulaşma hedefimiz doğrultusunda yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımları kararlılıkla sürdüreceğiz.”