AGİDER melek yatırımcıları teknoloji ile buluşturdu

Toplantıya; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasanalı Gönen, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, ATSO Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Prof.Dr. İbrahim Atmaca, Batı Akdeniz Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Mustafa Cengiz, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ercan Özbek, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Avukat Mustafa Alper Oral, Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği Başkanı Rıza Sönmez, Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Atılgan, Antalya Yapı Malzemeleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İlhan Kurtar, Eczacılar Odası Başkanı Mustafa Çelebi, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Ebubekir Tulpar, TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ramazan Dikmen, dernek üyeleri, girişimciler ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.



AGİDER’İN TEMEL MİSYONU



Toplantının açılışında konuşan AGİDER Başkanı Mimar Gülsüm Gökçen Atmaca, derneğin 2011 yılında kurulduğunu belirterek, “AGİDER kurulduğu günden bu yana kadın girişimciliğini destekleyen, iş dünyasında fark yaratan kadınları bir araya getiren ve kentimizin güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Ülke ekonomisine ve yönetime katma değer sağlayan kadın gücünü daha etkin kılmayı hedefleyen derneğimiz, girişimci ve lider kadınları desteklemeyi, iş dünyasında kadın varlığını güçlendirmeyi ve toplumsal farkındalık oluşturmayı temel misyon edinmiştir. Bugün burada bir araya gelmemizin temel amacı, melek yatırımcılığı tüm yönleriyle ele almak, bu yatırım modelinin girişimcilik ekosistemine ve ülke ekosistemine sağladığı katkıları somut verilerle ortaya koymaktır” dedi.



600’ÜN ÜZERİNDE AKTİF MELEK YATIRIMCI



Türkiye’de melek yatırımcılığın son yıllarda önemli bir ivme kazandığını söyleyen Başkan Atmaca, “Bireysel katılım sermayesi sistemi kapsamında bugüne kadar binin üzerinde melek yatırımcı lisansı verilmiş, bunların 600’den fazlası aktif yatırımcı olarak ekosistemde yer almaktadır. Bu yatırımcılar aracılığıyla erken aşama girişimlere onlarca milyon liralık sermaye aktarılmıştır. Melek yatırımcılık yalnızca sermaye sağlamaktan ibaret değildir. Deneyim paylaşımı, mentörlük, stratejik yönlendirme ve güçlü iş ağları sayesinde girişimlerin hayatta kalma oranları artmakta ölçeklenme süreçleri hızlanmaktadır. Bu yönüyle melek yatırımcılık ülkemizin uzun vadeli rekabet gücü açısından stratejik bir araçtır” diye konuştu.